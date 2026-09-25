San Francisco Solano: un recolector de basura evitó ser atropellado por centímetros

El hombre juntaba bolsas en la avenida San Martín cuando un utilitario perdió el control tras chocar con otro auto. Una cámara registró toda la secuencia.
Un recolector de basura evitó ser atropellado por un utilitario que perdió el control tras chocar con otro automóvil en San Francisco Solano. El episodio ocurrió sobre la avenida San Martín, poco después de las 6 de la mañana de este jueves.
El trabajador estaba realizando su recorrido y se había agachado para juntar varias bolsas de basura que había retirado de un cesto. En ese momento, un automóvil blanco se cruzó hacia el centro de la avenida y fue impactado por un utilitario rojo.
Luego del choque, el vehículo perdió el control y se dirigió hacia el sector donde se encontraba el recolector.
Una cámara de seguridad instalada en una vivienda registró toda la secuencia. En las imágenes se observa que el hombre levanta la mirada y advierte la llegada del vehículo. Inmediatamente, se desplaza hacia la vereda.
El movimiento le permitió salir de la trayectoria del utilitario. El vehículo pasó a centímetros de él y chocó contra el canasto de basura que estaba ubicado en el lugar.
El recolector llegó a ser rozado por el vehículo y cayó de rodillas sobre el pasto. Las bolsas que llevaba en sus manos también terminaron en el suelo como consecuencia del impacto.
A pesar de la violencia de la escena, el hombre logró levantarse inmediatamente. En la grabación no se observan lesiones de gravedad y el trabajador queda nuevamente de pie después de la caída.
El video permite observar la sucesión de hechos casi en tiempo real. Primero se produce el choque entre los dos vehículos. Después, el utilitario rojo pierde el control y avanza hacia el costado de la avenida.
El trabajador, que hasta ese momento estaba concentrado en juntar los residuos, alcanza a advertir la situación y se mueve justo antes de que el vehículo llegue hasta él.
comentar