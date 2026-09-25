San Francisco Solano: un recolector de basura evitó ser atropellado por centímetros

El movimiento le permitió salir de la trayectoria del utilitario. El vehículo pasó a centímetros de él y chocó contra el canasto de basura que estaba ubicado en el lugar.

El recolector llegó a ser rozado por el vehículo y cayó de rodillas sobre el pasto. Las bolsas que llevaba en sus manos también terminaron en el suelo como consecuencia del impacto.

A pesar de la violencia de la escena, el hombre logró levantarse inmediatamente. En la grabación no se observan lesiones de gravedad y el trabajador queda nuevamente de pie después de la caída.

El video permite observar la sucesión de hechos casi en tiempo real. Primero se produce el choque entre los dos vehículos. Después, el utilitario rojo pierde el control y avanza hacia el costado de la avenida.

El trabajador, que hasta ese momento estaba concentrado en juntar los residuos, alcanza a advertir la situación y se mueve justo antes de que el vehículo llegue hasta él.