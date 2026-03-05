Sociedad |

Peajes: regirán nuevas tarifas desde el sábado y habrá fuertes recargos por pago en efectivo

Vialidad Nacional oficializó las nuevas tarifas que regirán desde el sábado 7 de marzo. El incremento para TelePASE será del 42% y el pago en efectivo será un 185% más caro.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) oficializó este jueves nuevas tarifas para los peajes de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires, y será el primer aumento de precios desde diciembre de 2024. Los nuevos valores, aprobados mediante la Resolución 297/2026, entrarán en vigencia este sábado 7 de marzo y serán diferentes según el método de pago elegido por el usuario.

El ajuste promedio para quienes utilizan el sistema de pago automático será del 42%, mientras que para los que opten por el pago manual el incremento escala hasta un 185%. Las concesionarias Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste pidieron este aumento para incentivar el uso del TelePASE. Según el texto oficial, la medida pretende promover una transición progresiva hacia el TelePASE como instancia previa a la implementación definitiva del sistema de libre flujo (free flow) en toda la Red Federal de Concesiones.

Comenzarán a regir desde este sábado 7 de marzo en los Accesos Oeste y Norte.

Nuevas tarifas en Acceso Norte y Oeste con TelePASE

  • Motocicletas: $497,08 - Hora pico: $596,49
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $994,15 - Hora pico: $1.192,99
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1.988,30 - Hora pico: $2.385,97
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.988,30 - Hora pico: $2.385,97
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.982,44 - Hora pico: $3.578,96
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $3.976,59 - Hora pico: $4.771,95
  • Vehículos de más de 6 ejes: $4.970,74 - Hora pico: $5.964,94

Nuevas tarifas en Acceso Norte y Oeste sin TelePASE

  • Motocicletas: $1.000 - Hora pico: $1.200
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.000 - Hora pico: $2.400
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $4.000 - Hora pico: $4.800
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $3.600 - Hora pico: $4.800
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $6.000 - Hora pico: $7.200
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $8.000 - Hora pico: $9.600
  • Vehículos de más de 6 ejes: $10.000 - Hora pico: $12.000

