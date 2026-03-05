Peajes: regirán nuevas tarifas desde el sábado y habrá fuertes recargos por pago en efectivo

El ajuste promedio para quienes utilizan el sistema de pago automático será del 42%, mientras que para los que opten por el pago manual el incremento escala hasta un 185%. Las concesionarias Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste pidieron este aumento para incentivar el uso del TelePASE. Según el texto oficial, la medida pretende promover una transición progresiva hacia el TelePASE como instancia previa a la implementación definitiva del sistema de libre flujo (free flow) en toda la Red Federal de Concesiones.

peaje-acceso-oeste Comenzarán a regir desde este sábado 7 de marzo en los Accesos Oeste y Norte.

Nuevas tarifas en Acceso Norte y Oeste con TelePASE

Motocicletas: $497,08 - Hora pico: $596,49

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $994,15 - Hora pico: $1.192,99

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1.988,30 - Hora pico: $2.385,97

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.988,30 - Hora pico: $2.385,97

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.982,44 - Hora pico: $3.578,96

Vehículos de 5 o 6 ejes: $3.976,59 - Hora pico: $4.771,95

Vehículos de más de 6 ejes: $4.970,74 - Hora pico: $5.964,94

Nuevas tarifas en Acceso Norte y Oeste sin TelePASE