Tragedia en Caballito: encontraron a un hombre muerto en las vías del tren Sarmiento

El hallazgo se produjo esta madrugada entre Donato Álvarez y Yerbal, Caballito. El maquinista de una formación divisó el cuerpo al ingresar a la estación.
Esta mañana de jueves se produjo un trágico hallazgo en el barrio porteño de Caballito, donde un hombre fue encontrado muerto sobre las vías del tren Sarmiento. El cuerpo fue localizado alrededor de las 5:15, luego de que un maquinista que se dirigía hacia la terminal de Once divisara el cadáver al costado de las vías mientras disminuía la velocidad para ingresar a la estación.
El incidente se produjo en el tramo ubicado entre las calles Donato Álvarez y Yerbal. Tras el alerta, personal del SAME arribó inmediatamente al lugar y constató el fallecimiento del hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada. En el operativo trabajaron de manera conjunta ambulancias del sistema de emergencias y efectivos de la Policía Científica, quienes preservaron la zona para realizar las pericias correspondientes.
Debido a las tareas de rigor y a la espera del arribo de los forenses, el servicio ferroviario operó durante las primeras horas de la mañana con demoras y cancelaciones, afectando a miles de usuarios que se desplazaban hacia el centro porteño. De igual manera, una vez concluidas las actuaciones iniciales, Trenes Argentinos informó que el cronograma comenzó a normalizarse paulatinamente.
Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias exactas en las que se produjo el arrollamiento para determinar si se trató de un accidente o un hecho intencional. La causa quedó a cargo de la justicia federal, que solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y de la formación involucrada.