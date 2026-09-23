Jorge Macri anunció una baja histórica de las Patentes para 2027 en la Ciudad

El Gobierno porteño aseguró que ningún vehículo pagará más que en 2026 y que seis de cada diez autos tendrán una reducción en el impuesto.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció este miércoles una reducción histórica del impuesto a las Patentes. La medida será incorporada al proyecto de Presupuesto 2027, que el Ejecutivo porteño presentará ante la Legislatura el próximo 30 de septiembre, y establece que ningún propietario pagará el año próximo un monto superior al abonado durante 2026.
“Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más”, afirmó Macri durante el anuncio, acompañado por integrantes de su gabinete.
La iniciativa contempla una disminución de las alícuotas en los distintos tramos del impuesto y divide el beneficio entre tres grupos. De los 1.630.000 vehículos que tributan en la Ciudad, unos 824.000 autos, equivalentes al 50%, pagarán menos que este año. Otros 654.000 vehículos, el 40%, mantendrán el mismo monto abonado durante 2026.
El 10% restante, unos 152.000 vehículos, quedará exento del impuesto debido a una modificación en el régimen de antigüedad. A partir de 2027, la exención alcanzará a los vehículos de entre 20 y 25 años, cuando hasta ahora el beneficio correspondía a unidades de más de 25 años.
Desde el Gobierno porteño señalaron que la reducción de la carga tributaria se vincula con el proceso de reorganización y reducción de estructuras estatales iniciado en diciembre de 2023. Según la administración porteña, durante ese período se redujo un 15% la planta administrativa, lo que significó 8.954 cargos menos, se eliminaron 359 puestos gerenciales y se disolvieron fondos y fideicomisos considerados ineficientes.
“Podemos bajar las Patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer: bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles. La eficiencia del Estado es un deber moral con la clase media que trabaja”, sostuvo Macri.
La modificación tendrá un impacto diferente según el modelo y el año de cada vehículo. Por ejemplo, un Renault Kwid 2025 pasará de pagar $134.300 a $72.000 por boleta bimestral, lo que representa una reducción del 46%. En el caso de un Peugeot 208 2023, el monto bajará de $136.500 a $87.800, mientras que un Fiat Cronos 2020 pasará de $110.900 a $56.800 por liquidación.
Para los vehículos más antiguos también habrá modificaciones. Un Volkswagen Gol 2014 mantendrá una cuota de $17.600 por boleta, mientras que un Chevrolet Corsa 2006 quedará exento del impuesto debido a la ampliación del beneficio por antigüedad.
En cuanto a los vehículos con tecnologías limpias, los autos 100% eléctricos continuarán exentos del pago de Patentes. Los modelos híbridos, en tanto, conservarán el beneficio durante los primeros dos años y comenzarán a tributar progresivamente desde el tercer año, hasta alcanzar el 100% de la cuota a partir del sexto año de uso.
Macri también adelantó otras medidas que serán incluidas en el Presupuesto 2027. Entre ellas, mencionó la exención del ABL para hoteles, restaurantes y librerías durante el primer semestre, la eliminación de la Contribución por Publicidad para miles de PyMEs porteñas y una reducción del 30% en la plusvalía, con el objetivo declarado de incentivar la construcción, la inversión y el empleo.