El tiempo en AMBA: de a poco va bajando la temperatura

Ya el jueves, el panorama se mantendrá estable, con cielo ligeramente nublado con algunos chaparrones y marcas térmicas que oscilarán entre los 24°C y los 33°C, nuevamente con viento del sureste.

Para el viernes, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado en el AMBA y una baja de la temperatura. La mínima será de 24°C y la máxima de 30°C. Habrá viento del sur, acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

El tiempo en todo el país

En el NOA y NEA, se espera una jornada con temperaturas moderadas y algunos chaparrones, con máximas que superarán los 37°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa dia nublado en distintos sectores de la región.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán parecidas, con máximas de 33°C. Se prevén momentos de cielo nublado y algunos chaparrones en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán estas condiciones de temperatura, con marcas 35°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

La región Litoral también atravesará una jornada con máximas cercanas a los 36°C. Habrá períodos de chaparrones, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 18°C y 20°C. Se espera nubosidad variable de Santa Cruz y Tierra del Fuego.