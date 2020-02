Según precisó un comunicado de prensa, "a través de la Dirección de Medioambiente y la Dirección de Asuntos Agropecuarios del municipio se tomó intervención de oficio y se desarrolló una inspección en la localidad de Gardey, luego de conocida la denuncia de vecinos sobre la supuesta utilización de herbicida en los alrededores de la pileta ubicada en la plaza".

Varios pobladores de Gardey, localidad de mil habitantes, se alarmaron al notar quemado el pasto de los alrededores de la pileta pública, y sospechando el posible uso de algún herbicida dieron aviso a las autoridades.

Rápidamente se dispuso el inicio de un procedimiento administrativo que llevará adelante la Secretaría Legal y Técnica de la comuna, con el fin de "determinar las responsabilidades correspondientes por el suceso y establecer las acciones a tomar", detalló el comunicado.

Precisamente uno de los denunciantes, Javier Cobrana, contó al diario local El Eco: “Fumigaron alrededor de la vereda de la pileta. Yo fui el domingo a llevar a mi hija y me encontré con que estaba todo fumigado, no importa el ancho, da lo mismo porque están echando herbicida igual, pero es más de medio metro. Es una locura, es algo que no es posible de entender, creo que cualquiera por sentido común no fumigaría ahí porque andan chicos”.

“Lo del domingo lo vi yo ahora, pero eso está aplicado hace más de 15 días. El único día que no hay pileta es el lunes, es decir que lo aplicaron y al otro día había chicos ahí pisando, por más que digan que el cloro inactiva al glifosato, lo cual es correcto, pero el piso donde andan los chicos descalzos no. Y que se tiran a tomar mate, a comer galletitas, a jugar”, concluyó.

