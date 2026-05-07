Temporal en Buenos Aires: graves inundaciones, granizo y hasta tornados en distintas localidades

El temporal también golpeó con fuerza al interior bonaerense. En Pergamino vecinos mostraron el tamaño del granizo que cayó durante la tarde, mientras que en General Guido las piedras dañaron vehículos y complicaron zonas rurales expuestas al viento y la inestabilidad atmosférica.

En Chacabuco se registró una supercelda con granizo de gran intensidad, fenómeno asociado a tormentas severas y fuertes corrientes de aire. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron calles cubiertas de hielo y vehículos circulando con dificultad en medio de la tormenta.

Inundaciones granizo y vientos continúa la alerta naranja por fu

Las lluvias también generaron complicaciones en distintos puntos del conurbano bonaerense. En Quilmes varias calles quedaron inundadas durante la madrugada y vecinos debieron salir de sus viviendas con el agua hasta los tobillos.

Una situación similar se vivió en La Plata, especialmente en la zona de Villa Elvira, donde el agua avanzó rápidamente sobre calles y sectores residenciales.

En la Ciudad de Buenos Aires, varios usuarios registraron desde balcones y edificios la intensa actividad eléctrica, con rayos iluminando el cielo durante gran parte de la madrugada.

El temporal afectó con especial intensidad a Mar del Plata y otras ciudades de la Costa Atlántica. En distintos barrios marplatenses se registraron calles completamente anegadas, caída de árboles, postes de luz y estructuras publicitarias. Algunos vehículos quedaron prácticamente bajo el agua y hubo complicaciones para circular durante varias horas.

Temporal en Mar del Plata y la Costa Atlántica calles inundadas En Mar del Plata hubo autos varados, caída de árboles y calles completamente inundadas.

También se reportaron fuertes lluvias y ráfagas en Necochea, Pinamar y Villa Gesell. Defensa Civil informó que recibió numerosos llamados por ramas caídas, postes inclinados y anegamientos, mientras cuadrillas municipales trabajaban para despejar calles y asistir a vecinos afectados.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarilla y naranja por tormentas y fuertes vientos en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Según especialistas, el fenómeno se originó por el choque entre una masa de aire cálido y húmedo proveniente del noreste y un frente frío que avanzó desde la Patagonia, generando condiciones de fuerte inestabilidad atmosférica.

Además de las lluvias, el ingreso de aire frío provocará un marcado descenso de temperatura hacia el fin de semana en gran parte de la región central del país. Las autoridades recomendaron evitar circular por calles anegadas, mantenerse alejados de postes y árboles dañados y asegurar objetos que puedan desprenderse por las ráfagas de viento.