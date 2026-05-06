Causa Diego Maradona: declaran un forense y los médicos de la clínica Ipensa

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Fuentes del caso informaron que son el neurocirujano Guillermo Pablo Burry; el clínico Marcos Manuel Correa; el cardiólogo Oscar Alberto Franco; el neurólogo Martín Emiliano Cesarini; y el traumatólogo Flavio Tunessi, que integraba el equipo de facultativos de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) en septiembre de 2019, momento en el que Maradona asumió como director técnico de ese club.

Todos ellos declararon el año pasado bajo juramento frente a los magistrados Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y la destituida Julieta Makintach, por haber llevado, de manera secreta, adelante el documental "Justicia Divina".

Burry consideró que “no era el momento oportuno” para operar al paciente por el hematoma subdural, hallado tras una tomografía computada en Ipensa el 2 de noviembre de 2020, pero el por entonces médico de cabecera, Leopoldo Luque, decidió lo contrario.

Además de Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni, se encuentran acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Diego.