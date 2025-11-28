Tierra del Fuego encendió sus "Cinco Fogones" en la Noche de las Casas de Provincia

Organizada por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO) con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la jornada -desarrollada este jueves- se consolidó como un encuentro donde el federalismo, la cultura y la identidad se entrelazan para mostrar la riqueza de cada región.

Este año, la Casa fueguina —ubicada en Sarmiento 731, Ciudad de Buenos Aires— presentó una propuesta tan simbólica como conmovedora: “Cinco Fogones: Cultura, Territorio e Identidad Fueguina”. La puesta invitó al público a redescubrir la historia, la naturaleza y el espíritu del Fin del Mundo a través de un recorrido que unió arte, ciencia y comunidad.

Los Cinco Fogones

Cada fogón representó un eje de la identidad provincial: Cultura, Territorio, Comunidad, Atlántico Sur y Antártida. En conjunto, ofrecieron una recorrida por las raíces, los paisajes y las proyecciones de la provincia. Muestras audiovisuales, intervenciones artísticas y espacios participativos acercaron a los visitantes la esencia de una tierra que combina tradición, biodiversidad y vocación de futuro.

Uno de los espacios más visitados fue el fogón Antártida e Islas del Atlántico Sur, diseñado para homenajear la histórica vinculación de Tierra del Fuego con el Continente Blanco. Allí participaron el Comando Conjunto Antártico, la Galería de Arte Torres Barthe y artistas e investigadores que compartieron obras, fotografías e ilustraciones sobre las campañas científicas y logísticas argentinas en el extremo austral. Cada intervención invitó a reflexionar sobre más de 120 años de presencia argentina ininterrumpida en la Antártida, desde la fundación de la Base Orcadas en 1904, y sobre el papel de Tierra del Fuego como puerta de entrada natural al continente antártico, emblema de conocimiento, cooperación y soberanía.

Durante la noche, la Casa fueguina se convirtió en un espacio de encuentro donde confluyeron la música, el arte, la memoria y los sabores del sur. Hubo exposiciones fotográficas, presentaciones musicales, espacios educativos para niños y degustaciones de productos típicos que permitieron a los visitantes vivenciar la calidez de la cultura fueguina. En cada rincón se respiró pertenencia, y cada fogón encendió una historia compartida que unió a los presentes con la tierra del viento y el fuego.

La Noche de las Casas de Provincia 2025 reafirmó a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como una provincia bicontinental y como proyección viva de la Argentina hacia el sur, emblema de soberanía, resiliencia y esperanza colectiva. La propuesta fortaleció los lazos del federalismo, recordando que la identidad fueguina trasciende cualquier distancia y se mantiene viva en la memoria, el arte y el corazón de su gente.

Con una puesta que entrelazó arte, ciencia y sentido de pertenencia, la Casa de Tierra del Fuego volvió a posicionarse como el corazón del Atlántico Sur, proyectando al país una imagen de futuro sustentada en sus raíces más profundas: aquellas donde el fuego, el viento y la historia se funden en un mismo horizonte común.

Más que una celebración, la iniciativa se propuso como un punto de partida hacia una articulación renovada entre las instituciones nacionales y provinciales. Una invitación a fortalecer la presencia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el imaginario federal argentino, y a consolidar una comprensión más amplia del Atlántico Sudoccidental y la Antártida como espacios estratégicos, culturales y de proyección nacional. Allí donde el mapa se transforma en destino, y la identidad se vuelve compromiso con el porvenir.