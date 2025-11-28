Suspenden las clases en la Universidad de La Plata por una amenaza de una "masacre"

Mediante un email, la persona implicada amenazó con una matanza masiva en el asunto: “Voy a fusilarlos a todos”. El remitente utilizó la cuenta “Belcebu 764” ([email protected]).

El mensaje a las autoridades fue: “Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF. Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribiilandolos y luego suicidarme pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa. Ya está todo decidido y no hay vuelta atrás, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo”.

Al pie del mensaje se adjuntó la imagen de dos armas de fuego, ambas largas y de guerra, una de ellas es el conocido fusil AK 47.

Evacuación

El caso derivó en la evacuación del edificio de la facultad de Artes y de otras casas de estudios de la UNLP. Ahora se abrió una investigación para dar con el implicado, la causa queda a cargo del Juzgado Federal de La Plata N3 de Ernesto Kreplak y se esperan avances por parte de la Policía Federal.

En tanto algunos chats entre la comunidad estudiantil también trascendieron y sumaron incertidumbre y tensión. Si bien no se registraron heridos, se instó al personal de seguridad de la UNLP a extremar las medidas de prevención y alerta para las próximas horas.

Qué dijo el vocero de la Universidad de La Plata

El vocero de la Universidad de La Plata, Gonzalo Albín, sostuvo que la amenaza "sorprendió a todos" y que, apenas llegó a los distintos correos electrónicos, hicieron la denuncia.

"Fue enviado a un listado medio azaroso porque no ha recaído en oficinas académicas y administrativas de nuestras 17 facultades, ha llegado aquí al edificio de la Presidencia del rectorado, a distintas oficinas y lo que hicimos fue a hacer la denuncia policial", precisó Albin.

Según detalló, "ya tomó cartas en el asunto el juzgado federal 1, a cargo del juez Ramos Padilla y nosotros hemos tomado todas medidas precautorias con toda la guardia edilicia de la Universidad de La Plata más la Policía Bonaerense y Federal estableciéndose en las distintas facultades y dependencias".