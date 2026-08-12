El tiempo en el AMBA para este miércoles 12 de agosto

El SMN anticipa para este miércoles una jornada fría y con lluvias, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 12 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca, con cielo mayormente nublado durante la mañana y probabilidad de lluvias hacia la tarde. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 12°C.
Para el jueves se espera una jornada con condiciones similares. El cielo estará mayormente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas durante el día. La temperatura oscilará entre los 8°C y los 12°C.
El viernes continuará el tiempo fresco, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. La mínima será de 10°C y la máxima llegará a los 14°C. Durante el fin de semana se registrará un ascenso de las temperaturas.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 16°C y 25°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones y tormentas aisladas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 11°C y 14°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario frío, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 10°C y 12°C, con mínimas cercanas a los 0°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 11°C a 13°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que no superarían los 4°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.