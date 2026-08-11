Paro universitario: la UBA anunció que sus facultades estarán abiertas

La medida de fuerza, convocada por los gremios docentes y no docentes, será en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del sector. La postura de la UBA.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales realizará este miércoles 12 de agosto un paro a nivel nacional por 24 horas en las casas de altos estudios públicas. La medida de fuerza será en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
La protesta implica que la mayoría de las facultades no dictarán clases presenciales ni virtuales y exige la recomposición salarial en el sector, debido a una brecha que estiman “superior al 28%”, además de la falta de actualización en los fondos para becas y hospitales universitarios.
“Comienza el segundo cuatrimestre y el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario. El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó esta propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha a fondo”, señaló Laura Carboni, secretaria general del gremio.
En la misma línea, indicó que el cese de tareas se debe a “la falta de respuesta” del Poder Ejecutivo y el “sostenido ahogo presupuestario”. Paralelamente, la UBA informó sobre otro paro nacional que se extenderá durante toda la semana próxima: comenzará el martes 18 de agosto y finalizará el sábado 22.
Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, calificaron esta medida de “política e ilegítima” y argumentaron que “las transferencias están al día”, según los acuerdos previos, y remarcaron que convocaron a una reunión paritaria para el 1° de septiembre.
El paro involucrará al personal docente y no docente, nucleado en la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, señaló que las facultades permanecerán abiertas en medio del paro convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
“La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta. La adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente”, dijo Yacobitti.
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