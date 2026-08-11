Paro universitario: la UBA anunció que sus facultades estarán abiertas

Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, calificaron esta medida de “política e ilegítima” y argumentaron que “las transferencias están al día”, según los acuerdos previos, y remarcaron que convocaron a una reunión paritaria para el 1° de septiembre.

El paro involucrará al personal docente y no docente, nucleado en la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

Paro universitario: las facultades de la UBA estarán abiertas

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, señaló que las facultades permanecerán abiertas en medio del paro convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

“La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta. La adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente”, dijo Yacobitti.