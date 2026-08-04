Tragedia en Neuquén: hallaron muerto a un nene de 6 años en una planta cloacal

Tahiel Herrera había desaparecido durante un descuido en el barrio Confluencia. Tras un intenso operativo, lo encontraron sin vida en uno de los piletones del EPAS y la Justicia investiga cómo llegó hasta el lugar.
La desaparición y muerte de Tahiel Herrera, un nene de 6 años, conmociona a Neuquén y volvió a poner el foco sobre las condiciones de seguridad en predios con acceso restringido. El pequeño era buscado desde la noche del lunes y fue hallado sin vida dentro de uno de los piletones de la planta de tratamiento de líquidos cloacales del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). La investigación intenta determinar cómo logró ingresar al lugar.
Todo comenzó cuando la familia denunció que el niño había salido de su casa durante un descuido en el barrio Confluencia. Como el predio del EPAS se encuentra a pocos metros de la vivienda, una de las primeras hipótesis fue que el menor hubiera entrado a esas instalaciones, por lo que se desplegó un amplio operativo con policías, bomberos, buzos especializados y personal de la División Búsqueda de Personas, además de vecinos que se sumaron de manera espontánea.
La búsqueda se concentró en los piletones de la planta debido al riesgo que representan esas estructuras. Cerca de las 22.15, bomberos que trabajaban en el lugar encontraron un cuerpo dentro de uno de los reservorios y, poco después, se confirmó que correspondía a Tahiel Herrera. El hallazgo provocó una profunda conmoción entre los familiares y los vecinos que aguardaban noticias frente al predio.
El comisario Rubén Rodríguez, coordinador de la Policía de Neuquén, explicó que el operativo comenzó alrededor de las 20.50, cuando recibieron el alerta sobre la desaparición del menor y la posibilidad de que hubiera ingresado a la planta ubicada sobre la calle Tronador, casi esquina El Chocón. La extensión del predio y la falta de luz dificultaron las tareas de rastrillaje.
Tras el hallazgo intervino la fiscal Lorena Juárez, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia, mientras que el Gabinete de Criminalística llevó adelante las primeras pericias en el lugar. Los resultados serán clave para establecer con precisión la mecánica del hecho.
Uno de los principales interrogantes que busca responder la investigación es cómo ingresó el niño al predio del EPAS. Los investigadores intentan determinar si el portón estaba abierto o cerrado, si existían medidas de seguridad suficientes para impedir el acceso a los piletones y si había personal de guardia al momento del hecho. Desde la Policía evitaron adelantar hipótesis y señalaron que esas cuestiones serán esclarecidas con las pericias y los testimonios.
La muerte de Tahiel generó un fuerte impacto en la comunidad neuquina y reabrió el debate sobre la seguridad en instalaciones consideradas de riesgo, especialmente aquellas ubicadas cerca de zonas residenciales. Mientras la familia espera los resultados de la autopsia, la Justicia avanza con la investigación para establecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.
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