Tragedia en Neuquén: hallaron muerto a un nene de 6 años en una planta cloacal

Tras el hallazgo intervino la fiscal Lorena Juárez, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia, mientras que el Gabinete de Criminalística llevó adelante las primeras pericias en el lugar. Los resultados serán clave para establecer con precisión la mecánica del hecho.

Uno de los principales interrogantes que busca responder la investigación es cómo ingresó el niño al predio del EPAS. Los investigadores intentan determinar si el portón estaba abierto o cerrado, si existían medidas de seguridad suficientes para impedir el acceso a los piletones y si había personal de guardia al momento del hecho. Desde la Policía evitaron adelantar hipótesis y señalaron que esas cuestiones serán esclarecidas con las pericias y los testimonios.

La muerte de Tahiel generó un fuerte impacto en la comunidad neuquina y reabrió el debate sobre la seguridad en instalaciones consideradas de riesgo, especialmente aquellas ubicadas cerca de zonas residenciales. Mientras la familia espera los resultados de la autopsia, la Justicia avanza con la investigación para establecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.