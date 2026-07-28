Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista neerlandés al volcar una lancha

Ahora, los peritos buscarán establecer si existieron fallas humanas, técnicas o factores ambientales que contribuyeron al accidente y determinarán si se cumplieron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de excursiones turísticas.

Los peritos de la Marina de Brasil investigan las causas del vuelco de la embarcación.

La empresa a cargo del paseo, que cuenta con una trayectoria de más de 30 años, suspendió temporalmente las excursiones para facilitar las pericias y la recolección de pruebas. Aquellos turistas que ya habían adquirido entradas podrán optar por recibir el reintegro del dinero o reprogramar la excursión para otra fecha.

En 1999, Macuco Safari había protagonizado otro accidente trágico. Entonces, dos embarcaciones colisionaron durante una aproximación a los saltos, lo que provocó la muerte de seis turistas extranjeros y el piloto de uno de los botes.

Por estos días, el río Iguazú presenta un caudal que triplica sus valores habituales, los cuales suelen ubicarse entre 1.500 y 1.800 metros cúbicos por segundo (m³/s). Ayer, el concesionario del Parque Nacional Iguazú informó que el volumen de agua alcanzaba los 6.500 m³/s.

El circuito hacia la Garganta del Diablo permaneció cerrado entre el miércoles y el domingo pasado, dado que las intensas lluvias registradas en la región elevaron el caudal por encima de los 8.500 m³/s. Durante esos días, las lanchas del lado argentino también suspendieron sus excursiones por el río Iguazú.