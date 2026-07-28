Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista neerlandés al volcar una lancha

El accidente se produjo a la altura de la ciudad de Foz do Iguaçu y la víctima tenía 26 años. Otros dos turistas de la misma nacionalidad sufrieron heridas. La Marina de Brasil investiga las causas del vuelco.
Un turista neerlandés murió este martes a raíz del vuelco de una lancha en una excursión del lado brasileño de las Cataratas del Iguazú. El accidente ocurrió poco después de las 12.30, a la altura de la ciudad de Foz do Iguaçu, y dejó otros dos heridos de la misma nacionalidad.
La embarcación, perteneciente a la empresa Macuco Safari, realizaba su tradicional recorrido turístico cuando, por circunstancias que investiga la Marina de Brasil, se dio vuelta. En ese momento, viajaban ocho personas: seis turistas neerlandeses y dos tripulantes (el piloto y el copiloto).
Luego del vuelco, un grupo de efectivos del Cuerpo de Bomberos, personal de la empresa y trabajadores del Parque Nacional do Iguaçu comenzó el operativo de rescate. “Todos fueron asistidos inmediatamente después del incidente, gracias a la acción conjunta de los equipos operativos y los servicios de rescate públicos. Dos de ellos fueron trasladados al hospital de Foz do Iguaçu”, señaló Macuco Safari en un comunicado.
Sin embargo, un hombre murió a causa del vuelco de la lancha. De acuerdo con fuentes del sector turístico, se trata de un joven de 26 años, cuya identidad aún no trascendió. Entre los heridos hay un hombre de 49, que permanece consciente y respira sin asistencia, y su yerno, que quedó bajo observación en el centro de salud.
Ahora, los peritos buscarán establecer si existieron fallas humanas, técnicas o factores ambientales que contribuyeron al accidente y determinarán si se cumplieron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de excursiones turísticas.
La empresa a cargo del paseo, que cuenta con una trayectoria de más de 30 años, suspendió temporalmente las excursiones para facilitar las pericias y la recolección de pruebas. Aquellos turistas que ya habían adquirido entradas podrán optar por recibir el reintegro del dinero o reprogramar la excursión para otra fecha.
En 1999, Macuco Safari había protagonizado otro accidente trágico. Entonces, dos embarcaciones colisionaron durante una aproximación a los saltos, lo que provocó la muerte de seis turistas extranjeros y el piloto de uno de los botes.
Por estos días, el río Iguazú presenta un caudal que triplica sus valores habituales, los cuales suelen ubicarse entre 1.500 y 1.800 metros cúbicos por segundo (m³/s). Ayer, el concesionario del Parque Nacional Iguazú informó que el volumen de agua alcanzaba los 6.500 m³/s.
El circuito hacia la Garganta del Diablo permaneció cerrado entre el miércoles y el domingo pasado, dado que las intensas lluvias registradas en la región elevaron el caudal por encima de los 8.500 m³/s. Durante esos días, las lanchas del lado argentino también suspendieron sus excursiones por el río Iguazú.
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