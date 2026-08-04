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La Organización Meteorológica Mundial advirtió que El Niño alcanzará una intensidad excepcional

La OMM prevé un El Niño muy intenso entre agosto y octubre, con más tormentas, olas de calor y sequías en distintas regiones del mundo.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose sobre el océano Pacífico y que, entre agosto y octubre de 2026, alcanzará una intensidad poco frecuente, con capacidad para modificar significativamente las condiciones climáticas en distintas regiones del planeta.

De acuerdo con el organismo, este evento será uno de los principales impulsores del comportamiento del clima a nivel global durante los próximos meses. Los especialistas estiman que las anomalías en la temperatura de la superficie del mar podrían superar los 2,9 °C en las áreas de monitoreo del Pacífico ecuatorial.

Los expertos señalaron que el marcado calentamiento del Pacífico central y oriental se combinará con temperaturas superiores a lo habitual en el océano Atlántico tropical, una situación que alterará la circulación atmosférica y favorecerá cambios importantes en los patrones climáticos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que este escenario se desarrolla en un contexto marcado por el aumento sostenido de la temperatura global, lo que podría potenciar olas de calor extremas e incrementar el riesgo de incendios forestales de gran magnitud.

Por su parte, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, destacó que estos pronósticos deben servir como una herramienta para que gobiernos, organismos de emergencia y comunidades vulnerables refuercen las acciones preventivas y estén mejor preparados frente a los posibles impactos del fenómeno.

Desde el organismo insistieron en la importancia de anticiparse a los efectos de El Niño mediante medidas de planificación y prevención, con el objetivo de reducir los daños económicos, sociales y ambientales que podrían producirse durante los próximos meses.

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