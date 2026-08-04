La Organización Meteorológica Mundial advirtió que El Niño alcanzará una intensidad excepcional

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que este escenario se desarrolla en un contexto marcado por el aumento sostenido de la temperatura global, lo que podría potenciar olas de calor extremas e incrementar el riesgo de incendios forestales de gran magnitud.

Por su parte, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, destacó que estos pronósticos deben servir como una herramienta para que gobiernos, organismos de emergencia y comunidades vulnerables refuercen las acciones preventivas y estén mejor preparados frente a los posibles impactos del fenómeno.

Desde el organismo insistieron en la importancia de anticiparse a los efectos de El Niño mediante medidas de planificación y prevención, con el objetivo de reducir los daños económicos, sociales y ambientales que podrían producirse durante los próximos meses.