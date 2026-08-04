Cerraron más de 41 mil kioscos desde diciembre de 2023 y el sector alerta por una crisis histórica

Desde UKRA atribuyen esta situación no solo a la pérdida del poder de compra de los consumidores, sino también al crecimiento de la competencia. En los últimos años aumentó la presencia de cadenas de kioscos y de comercios como supermercados, farmacias y verdulerías que también incorporaron golosinas y otros productos de consumo masivo a su oferta.

Acuña explicó que esos negocios pueden vender a precios más bajos porque esos artículos representan un complemento de su actividad principal. Además, sostuvo que las grandes cadenas cuentan con la ventaja de distribuir las pérdidas entre distintos puntos de venta. "Cada vez que abre un kiosco de cadena, terminan cerrando entre seis y ocho kioscos tradicionales", aseguró.

El dirigente también advirtió que reapareció una práctica que parecía haber desaparecido tras la crisis de 2001: las compras fiadas. "Muchos clientes ya no llegan a fin de mes, compran con tarjeta o piden pagar cuando cobran el sueldo", indicó.

Si bien el Mundial generó un repunte temporal gracias a la venta de figuritas, desde el sector consideran que ese impulso fue insuficiente para revertir la tendencia y prevén un segundo semestre con dificultades.

A este escenario se suma el incremento de los costos fijos. Según Acuña, muchos comerciantes afrontan facturas de electricidad que incluso superan el valor del alquiler del local. "La situación es desesperante. Algunos bajan tanto los precios para competir que terminan perdiendo dinero y ponen en riesgo la continuidad del negocio", concluyó.