Hablaron los guardavidas que intentaron reanimar al hombre que murió por la ola gigante

Luego del trágico accidente, los guardavidas que asistieron al hombre fallecido contaron su testimonio y revivieron el desesperante episodio.

Valentín y Gabriel participaron del operativo de rescate en la región balnearia. Los guardavidas contaron que cerca de las 4:15 de la tarde patrullaban en un bote hasta Mar de Cobo, como todos los días, cuando ocurrió la dramática situación.

“Desde el bote no sentimos nada porque estábamos flotando, nos enteramos por un Handy cuando nos comunican lo que estaba pasando” Comentó Gabriel.

“Nadie entendía nada porque no vivimos nunca algo así. Nos preguntaban (desde el Handy) si estábamos bien porque había crecido mucho el mar”. Recordando el momento.

Lo que había sido algo del día a día se tornó preocupante: “Algunos iban hacia rescates, y nos comunican que la ola había arrasado tanto que a la gente que estaba nadando del lado del pueblo, los cruzó directamente del otro lado, a la otra Costa”.

meteotsunami El meteotsunami se produce a partir de cambios bruscos en la presión atmosférica.

El meteotsunami sorprendió a los turistas y personas que disfrutaban de una tarde tranquila veraneando en distintas playas de la Costa Atlántica.

En el caso de Santa Clara del Mar, un hombre de 29 años llamado Yair Emir Manno Núñez, resultó como víctima fatal del fenómeno.

En su relato, Gabriel explicó que fue parte de las tareas de asistencia para intentar rescatar a Núñez: “Una persona llegó ahogada, los guardavidas hicieron lo que pudieron. Yo fui el que le hizo RCP cuando lo cruzamos para este lado”.

“Ya habíamos usado el desfibrilador y del otro lado estaban los médicos. Llegó el momento de cruzarlo para trasladarlo y ahí nos comunicaron que había fallecido”, revivió.

Por su parte, Valentín, otro guardavidas que trabajó en los operativos de rescate que se realizaron en diferentes puntos de la Costa, contó su experiencia cuando el meteotsunami arrasó en la playa.

“De repente entró el agua de golpe, los compañeros cuando vieron la situación empezaron a silbatear para que la gente preste atención y se ponga alerta, para que cuiden a sus hijos también”, dijó

Además, explicó que la ola entró por la boca de la laguna, y se llevó a la gente que estaba veraneando por ese lado. Además, agregó el dato de que, la víctima fatal, no sabía nadar.

Los guardavidas nos dijeron que la ola se llevó a siete personas. Dos guardavidas intentaron sacar a la gente que pudieron y algunos salieron nadando por el lado de enfrente”, cerró el joven.

Finalmente, Gabriel contó que es papá y que su hija estaba en la playa con sus abuelos mientras ocurría la desesperante situación. Emocionado, contó: “En ese momento, ella fue lo primero en lo que pensé”.