Vuelven a operar al nene de 8 años que se encuentra grave tras un choque en Pinamar

“Oremos todos juntos. B. ingresa a quirófano otra vez, hagamos tan fuerte nuestra oración, para que se nos conceda el milagro” posteo en las redes sociales la abuela del menor.

Tragedia Pinamar El choque entre un UTV y una camioneta ocurrió en una zona de médanos con alta circulación de vehículos todoterreno.

“Estaba previsto su traslado en helicóptero sanitario a Mar del Plata, pero dada la gravedad del cuadro no pudo ser, por lo que estamos esperando si en las próximas 48 horas puede ser intervenido nuevamente o si puede ser trasladado” Informó el secretario de gobierno Francisco Montes.

Por otro lado, contó detalles sobre el accidente: “El chico estaba arriba del UTV junto con dos adultos y las otras dos nenas cuando chocaron de frente con la camioneta Volskwagen Amarok. Todavía se están determinando cuáles fueron las causas del accidente”.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y se están realizando las pericias correspondientes para determinar exactamente cómo ocurrió el hecho. “No tenemos el resultado así que no sabemos si iban con cinturón o no”

precisó que el nene no salió despedido del UTV, pero dentro del vehículo por la fuerza del impacto “se golpeó la zona del hígado, que le produjo la hemorragia, que derivó en su cuadro actual”.

Las otras dos nenas que iban en el UTV están una fuera de peligro. Montes contó que una de ellas tenía lesiones leves, mientras que la otra sufrió la fractura del maxilar y fue trasladada a Mar del Plata para ser operada.