Trasladaran a dos osos y una tigresa que quedaban en ex Zoológico de Luján

Gordo y Florencia, son dos osos pardos de 17 y 18 años, respectivamente, que llegaron de cachorros a Luján. Flora es una tigresa de un tamaño muy pequeño para su edad que vive en el ex Zoo, en una jaula de apenas 4 metros cuadrados.

FLORA

Los tres serán llevados a sitios que recrean su hábitat natural. Se informó que los dos osos irán a un lugar específico de Bulgaria, ubicado en Belitsa, a 167 kilómetros de la ciudad de Sofía y donde la organización Four Paws creó un santuario en colaboración con la Fundación Brigitte Bardot. Mientras que la tigresa irá a Amsterdam, a un lugar también acondicionado para su modo de vida.

También se detalló el camino que harán los animales hasta el aeropuerto. Se trasladarán por Ruta 6 hasta Cañuelas, habrá una parada en la zona de Las Heras donde los veterinarios los van a revisar y, desde allí, partirán hacia Ezeiza, donde los acondicionarán para poder subirlos a los aviones de carga.

El avión que llevará a los osos partirá aproximadamente a las 15.10 con llegada a Sofía a las 22.40 del martes y se estima que en la mañana del miércoles serán llevados por vía terrestre rumbo al santuario de Belitsa, donde harían una cuarentena para proteger a los demás osos que allí se encuentran, tras lo cual empezará una rehabilitación para cada oso.

La de hoy es la segunda parte de la misión de la citada organización en Argentina que lleva a cabo el traslado de los osos y la tigresa, ya que, la primera consistió en chequear el estado de salud de 62 animales (60 felinos y los dos osos) que sobrevivían en el ex Zoológico de Luján y darles atención veterinaria.