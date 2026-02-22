Madrugada de choques y vuelcos en CABA con más de diez heridos

720 (8) Cuatro personas fueron hospitalizadas tras el choque entre un Logan y un Duna.

A partir del choque, el SAME, efectivos de la Comisaría 5B y dotaciones de Bomberos de la Estación 2 de Patricios debieron desplegar un importante operativo de rescate para asistir a los cuatro adultos involucrados. Según confirmaron fuentes oficiales, las dos mujeres que viajaban en los vehículos fueron derivadas de urgencia al Hospital Penna, mientras que ambos conductores debieron trasladados al Hospital Ramos Mejía con diagnósticos de diversos politraumatismos. Durante la intervención, el tránsito por la avenida permaneció restringido para garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y facilitar las pericias.

Sin embargo, este no fue el único incidente de gravedad en una jornada accidentada para la Capital Federal. Casi en simultáneo, los servicios de emergencia debieron acudir a la Avenida Ingeniero Huergo al 300, donde se reportó otro choque seguido de vuelco que movilizó a bomberos y personal médico para asegurar la zona. Poco después, un hombre de 44 años resultó herido con politraumatismos tras impactar su vehículo contra el guardarraíl en la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la calle Echeandía, siendo trasladado de inmediato al Hospital Argerich para su atención.

La seguidilla de accidentes había comenzado apenas pasada la medianoche en la zona de Once, específicamente en la calle Sarmiento al 2900. Allí se produjo una colisión entre tres autos que derivó en el vuelco de una de las unidades, dejando un saldo de cuatro heridos. Entre las víctimas, se encontraba una menor de 12 años que fue derivada al Hospital Ramos Mejía junto a su padre, mientras que otras dos jóvenes de 22 y 25 años fueron llevadas al Hospital Durand. En todos los casos, las autoridades mantienen investigaciones abiertas para determinar las causas exactas que desencadenaron esta inusual cantidad de vuelcos en pocas horas.