Tren Sarmiento: anunciaron un nuevo cronograma de horarios

La empresa Trenes Argentinos informó en las últimas horas que este ajuste en el cronograma permitirá acortar el tiempo de viaje y optimizar la disponibilidad del servicio para los miles de pasajeros que utilizan el tren a diario entre las cabeceras de Once y Moreno.

Con el nuevo esquema, la línea Sarmiento ofrecerá 208 servicios en días hábiles y contará con 19 formaciones en funcionamiento, lo que significa una frecuencia promedio de un tren cada diez minutos. Además, el tiempo de viaje entre las estaciones extremas se establecerá en 80 minutos, mientras continúan las obras en la zona afectada.

De acuerdo con un comunicado de Trenes Argentinos, el personal especializado trabaja en la normalización de las vías, la reposición del tercer riel, la adecuación de las instalaciones eléctricas y la recuperación del sistema de señalización, tareas necesarias para restablecer las condiciones óptimas de seguridad operacional tras el incidente.

Finalmente, la empresa aclaró que, desde el 12 de noviembre, la línea Sarmiento había estado operando bajo un esquema especial debido al descalce.

Sin título-1 El descarrilamiento ocurrió a la altura del barrio de Liniers.

Tres vagones de una formación del Tren Sarmiento descarrilaron aquel día a metros de la estación del barrio de Liniers y al menos 20 pasajeros resultaron heridos. Todos los usuarios fueron evacuados, mientras que el servicio se reanudó con demoras y cancelaciones.

El descarrilamiento se produjo a la altura de las calles Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia, lo que obligó a evacuar a todos los pasajeros, muchos de los cuales expresaron su preocupación y su fastidio por lo sucedido. Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, 40 ambulancias del SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando, una unidad médica de los brigadistas y Defensa Civil participaron en el operativo.