Un gigante de Wall Street puso números a una suba del petróleo y calculó qué pasaría en la Argentina

Según el estudio elaborado por un equipo liderado por Fernando Sedano, si los valores más altos se sostienen, el impacto sería mayormente positivo en términos macroeconómicos, con mejora en las cuentas externas y más atractivo para la inversión energética. Sin embargo, advierte que podría haber presión adicional sobre la inflación local.

466001 Un alza internacional del petróleo podría mejorar las cuentas externas argentinas y sumar divisas, aunque con riesgo de aumento en combustibles y precios.

Más dólares por exportaciones

El informe señaló que Argentina aparece dentro del grupo de países exportadores de energía, junto a Brasil y Colombia, que se verían favorecidos por un shock de precios. que, con niveles de producción y demanda proyectados para 2025, una suba del 10% en el crudo podría traducirse en unos US$ 800 millones adicionales en el saldo comercial.

El documento remarca el peso creciente del sector, impulsado por Vaca Muerta, que ya representa cerca del 6% del PBI. Además, proyecta un aumento adicional del 11% en la producción para este año, lo que ampliaría el efecto positivo sobre exportaciones y entrada de divisas.

2a0bc747-7f56-4f78-9eed-6a2c3afd5b93 El análisis compara a países exportadores e importadores de energía ante un nuevo escenario global.

El riesgo en los precios internos

Sin embargo, el punto sensible es el traslado del aumento de los precios a los surtidores, en un mercado de combustibles desregulado, en el que la suba internacional de los valores puede impactar en la nafta y el gasoil, y estos, a su vez, sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El banco estimó una presión extra de entre 20 y 40 puntos básicos.

En cuanto al crecimiento, el efecto sería prácticamente neutro sobre el Producto Interno Bruto (PBI), mientras que la mejora en la balanza comercial rondaría el 0,12% del producto.