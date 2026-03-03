El precio del petróleo se disparó por el posible cierre del Estrecho de Ormuz en Medio Oriente

6853f15de9ff716305175b6d Fuerzas armadas de Irán en una lancha cerca del Estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent, referencia internacional, se dispararon más de un 9%, superando los 85 dólares por barril, niveles que no se veían desde principios de 2025. Por su parte, el crudo estadounidense WTI aumentó un 7%, situándose en torno a los 77 dólares.

Este incremento es consecuente a la ofensiva iniciada el pasado sábado 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron un ataque conjunto destinado a "eliminar las amenazas" de la República Islámica. El operativo resultó en la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y de cuatro altos mandos militares. Teherán respondió con oleadas de misiles balísticos no solo contra Israel, sino también contra bases de EE. UU. e infraestructura en países del Golfo como Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La crisis no es sólo del petróleo: Europa enfrenta un aumento en el costo del gas, cuyos precios en bolsa subieron un 31,8% este martes, superando los 700 dólares por cada 1.000 metros cúbicos. En el Reino Unido, el impacto fue aún más severo, con un aumento del 93% en una semana. El panorama es crítico debido a que las reservas de gas de la Unión Europea se encuentran por debajo del 31%, una cifra significativamente menor al 40% registrado en el mismo periodo del año pasado.

¿Qué pasará con el combustible en Argentina?

A través de estos hechos, el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que “no va a haber cimbronazos” en el valor al consumidor de las naftas y el gasoil que comercializa la petrolera estatal.

ypf Horacio Marín, presidente de YPF.

Marín explicó que desde YPF tienen una política de precios de promedios móviles que se basa en una fórmula matemática para que los picos y los valles y no se trasladen al consumidor. “No hay que actuar con pánico en estos escenarios“, remarcó.

En diálogo con Radio La Red, el CEO agregó: “En YPF, no vemos el precio del petróleo en el día. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco, no afecta al precio de los combustibles. Es mejor mantener los precios constantes”.

El Estrecho de Ormuz: el arma estratégica que hace temblar a la economía

En medio de las advertencias recíprocas sobre el uso de armamento cada vez más destructivo, Irán volvió a poner sobre la mesa su amenaza más temida: el bloqueo total del Estrecho de Ormuz. Este canal marítimo, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, es uno de los más importantes del mundo ya que pasa un importantísimo volumen de petróleo y gas que abastece a enormes regiones.

6853f2a3e9ff7163393c51ab La ubicación del Estrecho de Ormuz, el paso marítimo que pone en peligro la economía mundial.

Por esas aguas transitan los buques petroleros y gasísticos de Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Catar, abasteciendo mercados gigantescos como India y China. Se estima que por este corredor circula diariamente una media de 21 millones de barriles de petróleo, lo que representa el 21% del consumo mundial. Además, más de una cuarta parte del petróleo comercializado por vía marítima y una quinta parte del comercio global de gas natural licuado dependen del estrecho.

Un bloqueo de este paso provocaría una parálisis en el suministro y un incremento de los costos de envío. Si el cierre no es temporal y se alarga en el tiempo, los costos pueden aumentar de manera exponencial y desatar una crisis inflacionaria.