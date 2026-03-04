"Fast fashion": precios bajos para el consumidor y destrucción del empleo argentino

La empresa china Shein está especializada vestimenta y ropa deportiva. Su nombre se origina en la expresiòn inglesa see inside (mira en tu interior) que busca ser un llamado a que cada persona busque su estilo propio. Esta firma ofrece ropa y accesorios a precios bajos, gracias a una producción a gran escala. La firma está presente en 195 países.

Temu es una plataforma de comercio internacional con sede en Estados Unidos, pero perteneciente a un holding de origen chino. La empresa asocia su nombre a su lema comercial, “TEAM UP, PRICE DOWN” (“Unirse para bajar precios”), una consigna que resume su modelo de negocio: incentivar compras masivas o coordinadas para reducir costos y ofrecer valores más bajos al consumidor final.

La industria textil argentina perjudicada

El fenómeno de la "moda rápida", sin embargo, abrió una discusión más amplia. Cámaras empresarias y fundaciones del sector textil advierten que estas plataformas operan con cargas tributarias menores a las que enfrentan fabricantes y comercios argentinos. Señalan que esa diferencia genera una competencia desigual en un rubro que ya venía golpeado por la baja de ventas y el aumento de costos.

Desde la Fundación Pro Tejer, su directora ejecutiva, Priscila Makari, planteó que mientras en países como Estados Unidos o Francia se avanzó con regulaciones e impuestos específicos para estas plataformas, en la Argentina el esquema es más flexible. Según datos del sector, en el país siete de cada diez máquinas textiles están paradas y la capacidad instalada se utiliza apenas en torno al 29%.

images (27) De acuerdo con cifras difundidas por la Fundación Pro Tejer, en 2025 ingresaron 4,6 toneladas de indumentaria usada, con un incremento interanual significativo frente a 2024.

Importaciones en alza y cierre de empresas argentinas

La preocupación no se limita a las ventas online. La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria informó que en el primer semestre de 2025 las importaciones textiles crecieron 97% en volumen y que el gasto en ropa importada alcanzó los 1.500 millones de dólares, un 136% más que el año anterior. También aumentó el ingreso de ropa usada.

Empresarios como Claudio Drescher, presidente de la entidad industrial, sostienen que el ingreso masivo de prendas nuevas y usadas, sumado al contrabando y la subfacturación que denuncian, vuelve inviable la competencia para muchas pymes. El sector calcula que ya se perdieron alrededor de 18 mil empleos y cerraron unas 500 empresas en los últimos meses.

38737_1 El esquema de producción global suele radicarse en países del sur de Asia, donde los costos laborales son más bajos y las regulaciones ambientales menos exigentes.

Impacto ambiental y laboral

El debate no es solo económico. El modelo de fast fashion implica producir grandes volúmenes de prendas en plazos muy cortos, muchas veces con fibras sintéticas derivadas del petróleo. Según informes internacionales, la industria de la moda explica cerca del 10% de las emisiones globales de carbono y alrededor del 20% de las aguas residuales industriales.

Además, organizaciones ambientales han advertido sobre la presencia de sustancias químicas en prendas de bajo costo. En Europa, investigaciones de Greenpeace Alemania detectaron productos que superaban límites regulatorios en la Unión Europea (UE). El problema, señalan especialistas, es que cuando estas prendas se descartan rápidamente terminan en basurales o incineradas, liberando contaminantes.

Para los referentes textiles argentinos, esta combinación de menores costos impositivos, escalas gigantes y normativas más laxas configura una competencia difícil de equiparar.

Chile, un caso emblemático de contaminación por "moda rápida"

En Antofagasta, en el norte Chile, el conflicto por el ex vertedero de La Chimba expone una problemática que se repite en distintos puntos de ese país: basurales cerrados sin remediación efectiva que continúan liberando gases y generando quemas. A pesar del traslado formal de residuos al relleno sanitario Chaqueta Blanca (ubicado a 6 kilómetros de la citada ciudad de Antofagasta), la falta de un saneamiento integral mantiene el riesgo sanitario para barrios y escuelas cercanas, mostrando que el cierre administrativo no equivale a una solución ambiental de fondo.

banner-vivir-chimba Al vertedero municipal La Chimba van a parar cerca de 600 toneladas de basura al día.

Argentina: ¿productor y empleador o receptor de saldos y descartes?

En el Congreso de la Nación se presentó un proyecto impulsado por cámaras del sector para aplicar un arancel del 35% a las compras de fast fashion y sumar un 3% destinado a un fondo de sostenibilidad textil. La iniciativa busca equiparar condiciones y financiar políticas ambientales.

Mientras tanto, el Gobierno redujo aranceles generales de importación del 35% al 20% en determinados productos, lo que fue interpretado por empresarios como una señal de apertura.

Más allá de las posiciones, el fenómeno obliga a tomar medidas que permitan equilibrar precios accesibles para consumidores con la protección del empleo, la producción local y el cuidado ambiental. La ropa barata ofrece alivio inmediato al bolsillo, pero el costo total, económico, social y ecológico, es significativamente más amplio.

Europa también afectada por la "fast fashion"

La diseñadora francesa Isabel Marant, fundadora de la marca homónima Isabel Marant en 1995, ha marcado la moda con su estilo bohemio y chic parisino, presente en boutiques de todo el mundo y anualmente en la semana de la moda de Paris. En una entrevista para el medio ELLE España destacó que el fast fashion asociado "low cost" (bajo costo), aunque accesible, genera graves impactos y no defiende su uso:

¨Cuando escuchas que la moda es la segunda industria más contaminante es muy triste, y eso lo genera principalmente el ´fast fashion´ ¨

En un país con tradición en diseño y confección, la pregunta que sobrevuela al sector es qué lugar ocupará la Argentina en el mapa global de la moda: ¿Productor con valor agregado o receptor de excedentes y descarte?. La respuesta dependerá de decisiones regulatorias, estrategias empresarias y también de los hábitos de consumo.