Un tren embistió a un taxi en Flores: el conductor huyó por las vías

El conductor del taxi y el acompañante se escaparon del lugar del hecho y, ahora, son buscados por la Policía de la Ciudad de manera intensa. "El taxista se mandó a pesar de que las barreras estaban bajas, el tren lo embistió y los ocupantes se dieron a la fuga", relató un testigo a TN. Y agregó: "El pasajero tomó otro taxi a metros del lugar del accidente y el conductor (del vehículo atropellado) bajó del auto y huyó por la vía”, relató un testigo a TN.

ssstwitter.com_1755358019535

El taxista, puntualizó el testigo, escapó luego de haber dicho que “iba a buscar los papeles del auto”.

El choque se produjo poco antes de las 6 de la mañana y, tras ser impactado por la formación del Tren Sarmiento, el Fiat Cronos hizo un trompo y terminó incrustado sobre una de las barreras de contención del paso peatonal. Además, una formación que venía en sentido contrario (dirección Once) frenó metros antes y evitó una tragedia.

El testigo declaró también que pudo fotografiar al chofer y su acompañante, quien transportaba una bolsa que le dio el conductor. “El de blanco, que no se llega a ver, es el chofer que escapó por las vías y el de campera negra, el acompañante que se llevó la bolsa, es quien se tomó otro taxi y huyó”.

Personal de Bomberos retiró el taxi del lugar y se realizaron los peritajes de rigor. Una vez finalizados, se restableció el servicio del Tren Sarmiento -con algunas demoras- entre las estaciones Once y Moreno.

Tren Sarmiento: la Ciudad definió qué hará con el soterramiento abandonado

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan para reducir el tamaño de nueve obradores abandonados correspondientes a la obra de soterramiento del tren Sarmiento. Los espacios, en desuso desde 2019, están ubicados en los barrios de Flores, Floresta, Villa Luro y Liniers y fueron objeto de reclamos vecinales por motivos de seguridad e higiene.

El objetivo de la medida es recuperar espacio público, mejorar la circulación urbana y ordenar el entorno. El plan comenzó en el obrador ubicado en Yerbal al 2400, junto a la Plaza General Pueyrredón, en Flores. Allí se retiró parte del cerramiento opaco y se instaló un enrejado que permite ver de un lado a otro de la calle.

Según el Gobierno porteño, la intervención mejora la seguridad sin comprometer las condiciones técnicas de la excavación.