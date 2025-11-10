Una empresa desarrolla la modificación genética de embriones humanos para prevenir enfermedades

El fundador de la firma, Lucas Harrington, que el trabajo se encuentra en fase preclínica, es decir, sin pruebas en humanos. El proyecto recibió 30 millones de dólares de inversores como Sam Altman, de OpenAI, y Brian Armstrong, de Coinbase, dos referentes del mundo tecnológico.

Objetivo del proyecto

El propósito declarado de Preventive es “prevenir el sufrimiento de familias con enfermedades graves”. Para eso, usa técnicas de edición genética que permiten modificar el ADN antes de la implantación del embrión. Según Harrington, el estudio aportará información valiosa “incluso si se demuestra que el método no es seguro”.

De todos modos, la legislación actual en EE.UU. impide realizar ensayos de este tipo. La FDA no puede autorizar proyectos que involucren embarazos con embriones modificados. Por eso, Preventive evalúa trasladar parte del trabajo a Emiratos Árabes Unidos, donde la regulación es más permisiva.

Reparos éticos

Mientras algunos empresarios defienden la idea de “curar antes de nacer”, varios científicos advierten sobre los riesgos de una posible eugenesia moderna, donde solo quienes puedan pagar accedan a mejoras genéticas.

Para Fyodor Urnov, del Instituto de Genómica Innovadora, se trata de un camino delicado: “Están trabajando en la mejora de bebés”, señaló, en referencia al límite cada vez más fino entre ciencia y ética.