Cayó una empresa fantasma que estafó a firmas nacionales y pymes por más de $30 millones

Según informaron fuentes oficiales, la causa comenzó a partir de la denuncia de una empresa del rubro de la construcción que advirtió que los pagos recibidos por la provisión de materiales habían sido efectuados mediante cheques electrónicos que luego fueron rechazados por falta de fondos. A partir de esa presentación, los investigadores detectaron que la operatoria se repetía con otras firmas, que entregaban mercadería tras aparentes acuerdos comerciales y luego perdían todo contacto con los supuestos compradores.

La pesquisa permitió establecer que los integrantes de la banda alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria, los utilizaban como centros de acopio y, una vez recibidos los productos, abandonaban rápidamente los inmuebles. Posteriormente, la mercadería era trasladada a otros domicilios con el objetivo de dificultar su localización y el rastreo del circuito delictivo.

Allanamientos

En el marco de allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, los efectivos lograron secuestrar una oficina móvil utilizada como fachada comercial, además de una gran cantidad de mercadería de distintos rubros, documentación contable, remitos y anotaciones vinculadas a la maniobra investigada.

Entre los elementos incautados se encuentran siete pallets completos con 554 bolsas de materiales, decenas de bultos y cajas con insumos para la construcción, equipamiento gastronómico, mobiliario, luminarias, productos médicos y alimentos. También se hallaron cientos de cajas cerradas, bolsas industriales, electrodomésticos, muebles y diversa documentación comercial.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, el valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los 30 millones de pesos. Al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo, aunque los investigadores no descartan que existan más damnificados que aún no hayan realizado la denuncia correspondiente.

La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del distrito Pilar, con intervención de personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones. Las actuaciones continúan para identificar a los responsables de la maniobra y avanzar con nuevas medidas judiciales en el expediente.