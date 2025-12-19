Clima |

Clima en Buenos Aires: pronóstico para este viernes 19 de diciembre

Según el SMN, la Ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores tendrá una jornada nublada con temperaturas que llegarían a los 31°C.°

El buen tiempo continúa en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano hacia el cierre de la semana, aunque ya comienza a asomarse el regreso de las lluvias. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se presentará con cielo algo nublado desde la mañana y durante toda la jornada. En cuanto a la temperatura, se esperan valores que irán desde los 22°C de mínima hasta los 31°C de máxima.

SMN viernes 18 de diciembre
Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

Pasando al fin de semana, se espera un sábado inestable, con probabilidades de lluvias desde la madrugada y la posibilidad de tormentas aisladas durante la mañana. Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C de mínima y los 28°C de máxima. En tanto, el domingo se presentará con cielo totalmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que irán desde los 23°C hasta los 29°C.

Clima en el resto del país

Será una jornada muy calurosa en la zona centro-norte del país, con temperaturas que podrían alcanzar los 38°C en Santiago del Estero y alrededores. En tanto, Río Negro y Chubut mantendrán máximas cercanas a los 25°C. El frío continuará en el extremo sur de la Patagonia, con máximas previstas de 16°C en Santa Cruz y 12°C en Tierra del Fuego.

SMN viernes 19 de diciembre país
Mapa del clima del país para este Jueves 18 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

Durante el día de hoy, el noroeste de Buenos Aires, noreste de La Pampa, noroeste de Neuquén, suroeste y noreste de Mendoza, sur de Córdoba, norte de Salta y la totalidad de San Luis se encontrarán bajo alerta amarilla por tormentas y viento zonda. Se recomienda a la población mantenerse informada por los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y tomar precauciones ante posibles ráfagas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

