Clima en Buenos Aires: pronóstico para este viernes 19 de diciembre

Según el SMN, la Ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores tendrá una jornada nublada con temperaturas que llegarían a los 31°C.°
El buen tiempo continúa en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano hacia el cierre de la semana, aunque ya comienza a asomarse el regreso de las lluvias. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se presentará con cielo algo nublado desde la mañana y durante toda la jornada. En cuanto a la temperatura, se esperan valores que irán desde los 22°C de mínima hasta los 31°C de máxima.
Pasando al fin de semana, se espera un sábado inestable, con probabilidades de lluvias desde la madrugada y la posibilidad de tormentas aisladas durante la mañana. Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C de mínima y los 28°C de máxima. En tanto, el domingo se presentará con cielo totalmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que irán desde los 23°C hasta los 29°C.
Será una jornada muy calurosa en la zona centro-norte del país, con temperaturas que podrían alcanzar los 38°C en Santiago del Estero y alrededores. En tanto, Río Negro y Chubut mantendrán máximas cercanas a los 25°C. El frío continuará en el extremo sur de la Patagonia, con máximas previstas de 16°C en Santa Cruz y 12°C en Tierra del Fuego.
Durante el día de hoy, el noroeste de Buenos Aires, noreste de La Pampa, noroeste de Neuquén, suroeste y noreste de Mendoza, sur de Córdoba, norte de Salta y la totalidad de San Luis se encontrarán bajo alerta amarilla por tormentas y viento zonda. Se recomienda a la población mantenerse informada por los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y tomar precauciones ante posibles ráfagas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.