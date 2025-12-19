¿Qué programa de años dejará de ser de actualidad para transformarse en un talk show?

Hace casi 2 meses desde las autoridades de América en conjunto con la productora que hace el programa conducido por Karina Mazzocco consideraron que era momento de "darle una vuelta de tuerca" al vivo de las tardes del canal, después de casi 4 años siguiendo un formato de noticias vinculadas al mundo de las noticias de chimentos.

De a poquito, en distintos programas fueron probando una y otra involucrarse con temas sociales y, sobre todo, con problemáticas cotidianas que abarcan a todos. Y así fue que se terminó de determinar el nuevo rumbo del contendido, que verá su luz a comienzos de enero, ya que el actual formato se despide en los últimos días del 2025.

Y fue la propia Mazzocco quien lo anunció a través de las redes sociales con una publicación en la que invitó a la gente a que cuente su historia en su nuevo programa: "¿Vos tenés una historia para contar?, ¿una situación que hayas atravesado con el cuerpo, con las adicciones, vincular o familiar, queremos conocer tu historia? Queremos que nos cuentes y que ese mensaje pueda traspasar la pantalla", le propuso la líder, a la audiencia.

CAMBIOS EN LAM 2026

Desde comienzos del nuevo año el programa que, también, "sufrirá" cambios será LAM, el ciclo conducido por Ángel De Brito, en la pantalla de América. Pero, en este caso, no se modificará el contenido sino el nombre y apellido de muchas de sus panelistas. Los nuevos nombres que desembarcarán en el periodístico serán...

Pilar Smith, Karina Iavícoli y Carolina Molinari, por el momento. Se espera que, tal vez en los próximos días también se sumen una o dos más integrantes. La idea es tener un panel fijo y otro rotativo. Entre los nombres que continuarán en el programa serán los de Julieta Argenta, Laura Ubfal, La Barby y Matilda Blanco. Y se bajan Yanina Latorre, Adabel Guerro y Nazarena Vélez.