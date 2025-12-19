Hallan a un Zifio en La Costa: uno de los cetáceos más desconocidos del planeta

Un zifio, una de las especies de cetáceos más enigmáticas y poco investigadas a nivel mundial, fue hallado en la costa de San Clemente del Tuyú. El descubrimiento dio inicio a un complejo procedimiento nocturno para intentar asistirlo, aunque lamentablemente fue encontrado sin vida horas después. Se trataba de un macho juvenil de 4,32 metros de longitud y alrededor de una tonelada de peso. Según la Fundación Mundo Marino, la presencia de esta especie viva en las costas es un hecho sumamente inusual, con solo cuatro registros similares desde 1987.

Los zifios son una especie de “ballena picuda” que casi nunca se ve porque vive lejos de la costa y en aguas muy profundas. Son animales muy misteriosos y difíciles de estudiar, ya que pasan poco tiempo en la superficie y se alimentan de calamares en zonas abisales. Por eso, cuando uno aparece varado en la playa es un hecho raro y muy importante para la ciencia.

El operativo de rescate

La alerta del varamiento llegó el martes alrededor de las 19.30 y obligó al equipo a trabajar con escasa visibilidad y condiciones de mar adversas. Durante varias horas intentaron reflotar al animal, pero presentó un comportamiento errático, nadaba en círculos y regresaba constantemente hacia la costa, lo que evidenciaba un cuadro de salud crítico. Ante la falta de luz y el peligro del entorno, las tareas debieron suspenderse cerca de las 21.00. Aunque parecía haberse dirigido mar adentro, fue encontrado muerto en la misma zona durante el monitoreo del miércoles por la mañana.

Hallazgos de la necropsia

El cuerpo fue trasladado para su análisis en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Los resultados iniciales mostraron un cuadro de neumonía y una fuerte parasitósis intestinal, factores que habrían provocado el varamiento. Los zifios, pertenecientes a la familia Ziphiidae, habitan aguas profundas y abiertas, realizan inmersiones extremas para alimentarse y pasan poco tiempo en la superficie, lo que dificulta su estudio. Por eso, aunque lamentables, estos casos brindan información científica de enorme valor.