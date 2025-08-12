Violenta pelea entre madres durante una celebración por el Día del Niño

El violento episodio ocurrió el domingo por la tarde, alrededor de las 18.20, en la plaza central, justo frente a la municipalidad local. Numerosos vecinos, incluidos muchos menores, participaban de una jornada organizada por el Mes de las Infancias cuando la tranquilidad se vio interrumpida por un enfrentamiento entre varias mujeres.

ssstwitter.com_1755005462329 (1)

Según información oficial, la situación escaló rápidamente, en presencia de entre 200 y 300 personas que estaban en el evento, muchas de las cuales intentaron intervenir o documentar la pelea con sus teléfonos móviles.

El conflicto tomó gran magnitud en el centro de la plaza pública, ubicada sobre las calles San Martín y Constituyentes, cuando un llamado del responsable de Seguridad de la Municipalidad alertó a la policía sobre una “gresca de proporción”. Al arribar, los agentes constataron los hechos, con gran parte de la concurrencia rodeando la escena, y algunos observadores alentando el altercado mientras otros intentaban separar a las involucradas.

La intervención policial resultó necesaria ante la presencia de objetos contundentes, como cadenas de bicicleta, que fueron utilizadas durante la disputa. Entre gritos y empujones, niños y adultos quedaron expuestos a la violencia en un evento destinado a la celebración familiar. Testigos señalaron que, durante la reyerta, algunos menores se vieron empujados al suelo en medio de la confusión, generando escenas de pánico y descontrol.

En el intento de disolver el enfrentamiento, dos agentes resultaron agredidos físicamente, aunque lo ocurrido no les generó lesiones de gravedad. Minutos después de iniciado el operativo, la llegada de más efectivos permitió separar parcialmente a las personas involucradas, mientras algunos partícipes del altercado se alejaron individualmente del lugar.

El saldo inmediato del episodio fue de siete mujeres con lesiones leves, quienes recibieron asistencia médica en el lugar y no requirieron traslado hospitalario.