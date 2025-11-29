Chocan un auto, una camioneta y una bicicleta en Monserrat: dos mujeres muertas

El hecho tuvo lugar en el cruce de las avenidas Belgrano e Ingeniero Huergo. Por causas que aún se investigan, colisionaron una camioneta Amarok y un automóvil modelo Citroën C3. La dinámica del impacto fue tal que no sólo afectó a estos vehículos, sino que derivó en el atropellamiento de una ciclista que circulaba por la zona.

"El primer llamado al 107 ingresó a las 21:53. Al llegar, nos encontramos con un impacto violento entre una camioneta y un Citroën, el cual terminó prácticamente abrazado a un árbol debido a la fuerza del choque", explicó el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti.

Los equipos de emergencia constataron el fallecimiento inmediato de una joven de 24 años, que se encontraba atrapada dentro del automóvil siniestrado. "Lamentablemente, no se pudo hacer nada para reanimarla", confirmó Crescenti.

La segunda víctima fatal fue la ciclista, una mujer de 27 años. La trasladaron de urgencia al Hospital Cosme Argerich en estado desesperante por un traumatismo grave de cráneo. Pese a las maniobras de reanimación avanzada practicadas en el shock room, los médicos confirmaron su deceso poco después del ingreso.

El operativo de rescate incluyó el traslado de otras dos personas -un hombre y una mujer- también al Hospital Argerich. Según el último reporte médico, ambos pacientes presentan politraumatismos de diversa consideración, permanecen internados bajo pronóstico reservado y luchan por su vida.

La Fiscalía de turno ordenó las pericias correspondientes en el lugar para determinar las responsabilidades y la mecánica exacta que desencadenó el accidente trágico.

Choque en la autopista La Plata-Buenos Aires

Un colectivo de la empresa Misión Buenos Aires despistó el viernes por la tarde y chocó contra un guardarraíl en la subida de la autopista La Plata–Buenos Aires a la altura del kilómetro 52. El micro circulaba con pasajeros que se encuentran ilesos y, por motivos que aún corresponden a materia de investigación, no alcanzó a doblar correctamente y terminó incrustado, lo que provocó pérdida de gasoil.

Fuentes del caso contaron que no hubo heridos graves y que el hecho provocó demoras. Un camión Mercedes Benz, que se desplazaba detrás de este colectivo se mantuvo estático en el lugar, no pudo subir a la autopista e impidió que el tránsito continuara su camino.

Personal de AUBASA trabajó en el lugar y colocó un químico absorbente mineral ecológico sobre el combustible derramado en la cinta asfáltica. Asimismo, personal policial se desplegó en la zona con el fin de garantizar seguridad y a la espera de una grúa idónea.