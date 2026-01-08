Video: la novia de Iñaki Gutiérrez chocó contra un poste y dio positivo en alcoholemia

alcoholemia-Eugenia-Rolon

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,89, muy por encima del límite legal, que en la provincia de Buenos Aires es cero. Como consecuencia, la policía secuestró el vehículo, un Honda Fit, y su pareja, Iñaki Gutiérrez, tuvo que presentarse para hacerse cargo de la situación.

Embed

Detalles del incidente

Según fuentes policiales, la joven habría estado realizando maniobras imprudentes antes del choque. Profesionales médicos explicaron que, con un nivel de alcohol como el registrado, la capacidad de control del cuerpo se ve gravemente afectada, aumentando el riesgo para terceros en la vía pública.

Javier-Milei-y-Eugenia-Rolon

El auto, aunque estaba a su nombre, se encontraba autorizado únicamente para el uso de su pareja, quien registra además multas por exceso de velocidad. El hecho se produjo en el marco del Operativo Sol, que supervisa el tránsito durante la temporada en la costa bonaerense.

Por el momento, no se informó si habrá sanciones administrativas o judiciales adicionales. La joven permanece bajo la supervisión policial y el caso ya está en manos de las autoridades correspondientes.

Quién es Eugenia Noemí Rolón, la influencer que chocó en la Costa

La santafecina alcanzó el tercer puesto cuando se probó como candidata convencional constituyente de La Libertad Avanza en su distrito y actualmente es parte de los asesores del área digital libertaria

Uno de los enfoques anti woke de la joven de 23 años fue eliminar el Ministerio de Mujeres, además, milita en redes sociales para el presidente Javier Milei desde 2018 y se define como “Cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina”.

Entre remeras de “Enjoy capitalism” y montajes de Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro, la joven se pasea por las redes sociales con su melena rubia, una gran sonrisa y postales con su novio que debió ir a buscarla después del accidente de esta tarde.

image

Nacida el 11 de marzo de 2002, Eugenia Noemi se muestra como “Influencer”, así ejerce en el X de “Tv Pública Libertaria” y su cercanía con el jefe de estado la llevó a que el mismo Manuel Adorni la felicite por los 17 mil votos que la dejaron en tercer lugar: “¡La ganadora!, impecable lo tuyo”.

Hija del peronista Gustavo Rolón, estudió Ciencias Políticas en la UBA y Derecho en la Universidad Católica Argentina, sin embargo, ganó popularidad en enero de 2024 cuando Gutierrez reposteó una foto de ambos, durante la celebración de año nuevo, desde la cuenta oficial de la Casa Rosada.

Tiempo después, ambos fueron desplazados de las funciones que llevaban adelante en la institución, aunque retomaron sus carreras políticas al poco tiempo.

Años atrás, la joven compartió una publicación en donde Iñaki despotricó contra una funcionaria kirchnerista por manejar ebria: “La diputada electa por Salta, Soledad Gramajo, se le ocurrió salir borracha a manejar cerca de un montón de chicos, asco”.