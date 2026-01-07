Policiales |

Huía de la policía y chocó a un taxi frente a la casa de Cristina Kirchner: murió un peatón

Un motociclista escapó de un control, impactó contra un taxi y provocó que el vehículo atropellara a dos peatones. Uno de ellos murió pese a los intentos de los médicos del SAME por reanimarlo.

Una persecución, choque y muerte ocurrió este miércoles en la puerta de la casa de Cristina Kirchner, lugar donde cumple su condena por la Causa Vialidad, y hay conmoción entre los vecinos del barrio porteño de Constitución.

Todo comenzó durante un control de rutina de la Policía de la Ciudad, cuando los efectivos detectaron a una motocicleta que circulaba sin chapa patente. Según la información oficial, al recibir la señal para detenerse, el conductor de la moto aceleró y se dio a la fuga. La maniobra dio inicio a una breve persecución que terminó en la esquina de Humberto Primo y San José, frente a la vivienda de la expresidenta.

En ese cruce, el motociclista impactó contra un taxi que circulaba por la zona. A raíz del choque, el conductor del taxi perdió el control del vehículo, se subió a la vereda y atropelló a dos peatones que caminaban por el lugar. Uno de ellos murió en el acto como consecuencia de las heridas sufridas.

El SAME llegó pocos minutos después. Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima más grave, pero no lograron salvarle la vida. El segundo peatón fue asistido en el lugar, al igual que el taxista, que presentaba lesiones producto del impacto.

El taxi terminó sobre la vereda tras el impacto con la moto.

De acuerdo a las primeras pericias, la situación se desencadenó por la decisión del motociclista de evadir el control policial. El choque con el taxi fue el punto clave que provocó que el vehículo terminara fuera de la calzada, sobre la vereda.

El episodio ocurrió a metros de la casa de Cristina Kirchner y terminó con una víctima fatal, un detenido y una investigación judicial en marcha.

Situación judicial

El conductor de la moto fue detenido. Entre sus pertenencias, la policía encontró una chapa patente con pedido de secuestro. La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga responsabilidades y la mecánica exacta del hecho.

