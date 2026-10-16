Gianinna Maradona reveló los polémicos chats con el psicólogo Carlos Díaz

La hija de Diego Maradona lo hizo público para cuestionar el pedido de absolución del profesional que formuló el abogado de su hermana Jana

Gianinna Maradona publicó capturas de un grupo de WhatsApp llamado “Parte médico olivos”, en el que participaban, entre otros, familiares de Diego Armando Maradona junto al psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Esto ocurre en medio de la disputa entre Gianinna y Dalma Maradona contra Jana Maradona debido que los abogados de la hija menor del "10" pidieron las absolución del psicólogo en el juicio.

Los mensajes, que datan del 23 de noviembre de 2020 , dos días antes de la muerte del astro, muestran cómo Díaz les pedía a las hijas que respetaran el espacio de su padre y evitaran visitarlo.

“Me parece que tenemos que seguir respetando su espacio entendiendo que (solo por hoy) se vienen cumpliendo los dos objetivos que son la correcta toma de medicación y el alcohol cero”, respondió el psicólogo en el grupo.

Díaz sugirió preguntarle a Diego si quería recibir visitas o videollamadas y que él mismo decidiera. También sostuvo la idea era evitar reacciones: “Sino podemos generar esto del ‘enfermo’ que debe ser ‘cuidado’. Ya aceptar enfermera es un golazo”.

Gianinna acompañó las capturas con anotaciones propias. Sobre una de ellas escribió: “En este grupo estábamos todos”. En otra, señaló: “Esto es de lo que habla mi hermana”, en referencia a Jana Maradona y al pedido de absolución que su abogado formuló ante el tribunal.

ADEMÁS: El terrible descargo de Dalma Maradona contra Jana, en medio del juicio por la muerte de Diego

El último de los chats que publicó Gianinna Maradona, donde aparecen, además de ella y Carlos Díaz, Diego Jr. como "Diego Italia" y la dra. Agustina Cosachov.

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