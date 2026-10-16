Gianinna Maradona reveló los polémicos chats con el psicólogo Carlos Díaz

“Me parece que tenemos que seguir respetando su espacio entendiendo que (solo por hoy) se vienen cumpliendo los dos objetivos que son la correcta toma de medicación y el alcohol cero”, respondió el psicólogo en el grupo.

Díaz sugirió preguntarle a Diego si quería recibir visitas o videollamadas y que él mismo decidiera. También sostuvo la idea era evitar reacciones: “Sino podemos generar esto del ‘enfermo’ que debe ser ‘cuidado’. Ya aceptar enfermera es un golazo”.

Gianinna acompañó las capturas con anotaciones propias. Sobre una de ellas escribió: “En este grupo estábamos todos”. En otra, señaló: “Esto es de lo que habla mi hermana”, en referencia a Jana Maradona y al pedido de absolución que su abogado formuló ante el tribunal.

El último de los chats que publicó Gianinna Maradona, donde aparecen, además de ella y Carlos Díaz, Diego Jr. como "Diego Italia" y la dra. Agustina Cosachov.