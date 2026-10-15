El terrible descargo de Dalma Maradona contra Jana, en medio del juicio por la muerte de Diego

LA BRONCA DE DALMA CON JANA

"Da la casualidad que Jana pide para Díaz lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Me pregunto quien trae a Díaz a la vida de mi papá, dicho por él. Podemos pensar distinto en un montón de cosas pero NO EN LA FORMA DE PEDIR JUSTICIA POR MI PAPÁ. Ahí yo no transo. De última blanquea de qué lado estás así es todo más fácil... de ser mala leche y traicionera no se vuelve", planteó Dalma contra Jana, en su cuenta oficial de Instagram.

"De sorpresa y sin aviso previo, cegándose en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, Jana pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene. De eso no se vuelve", planteó, la actriz, con evidente molestia sobre el accionar de otra de las herederas de Diego.

"La historia es una sola pero a veces algunas personas eligen creer cosas que no existieron para poder ser parte de algo que en realidad nunca fueron ni van a ser. No se puede tener moral selectiva ni podés fingir alguien que no sos porque como en este caso, te salta la ficha. ¿Hasta cuando Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? ¿Por qué deberíamos sentir culpa por eso? No hay nada que nos dé más orgullo! No nos busquen por ahí".