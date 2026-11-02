ATE anunció protestas en 27 aeropuertos del país: cómo funcionarán los vuelos

"Sin presupuesto no hay vuelos seguros", sostuvo el secretario general de ATE, que también cuestionó la falta de respuestas oficiales frente a las advertencias de los empleados. Además, lanzó una alerta sobre la posibilidad de que ocurra un accidente grave antes de que las autoridades atiendan los reclamos.

Aguiar también anticipó que las eventuales suspensiones y demoras serán responsabilidad de la administración de Javier Milei. Sostuvo que el gremio comunicó la medida de fuerza con la anticipación establecida por la ley y advirtió que las dificultades de funcionamiento en algunas provincias pueden profundizar el aislamiento de distintas localidades del interior.

El dirigente aclaró que el objetivo de la medida no es perjudicar a los usuarios, sino exigir condiciones adecuadas para que puedan viajar.

Desde el gremio de estatales expresaron que no existe claridad sobre el destino de una parte importante de esa recaudación. Según Aguiar, el 90% de los fondos no tiene un destino conocido, pese a que deberían contribuir al funcionamiento del sistema y a mejorar los salarios del personal.

El planteo también quedó asentado en una presentación ante la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero. Allí, la organización denunció el deterioro de las condiciones laborales y de infraestructura en aeropuertos nacionales e internacionales, con incumplimientos vinculados a las obligaciones de higiene y seguridad.

El documento gremial puso números al cuestionamiento sobre el financiamiento: estimó que la tasa aeroportuaria genera alrededor de $220.000 millones por año, pero afirmó que menos del 10% de esa suma regresa al organismo para sostener sus operaciones y atender las necesidades salariales de sus trabajadores. Para ATE, ese esquema también se aparta de las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y de la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos.