Aumentó el boleto de colectivo: las nuevas tarifas desde este domingo 1º de noviembre

El pasaje registró una suba del 3,9% en las líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. Y en la Provincia, el boleto sufrió un incremento del 5%. Cuál es la tarifa mínima en ambos distritos a partir de este mes.
Los pasajeros de colectivos sufren otro golpe en sus presupuestos a partir de este domingo 1º de noviembre. Esto se debe a que las tarifas de las líneas que circulan por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires registran un nuevo aumento, en el marco de los esquemas de actualización que rigen en cada distrito.
El Gobierno de CABA determinó un incremento del 3,9% para los colectivos y el pasaje de subte en el inicio del undécimo mes del año. A su vez, la administración de Axel Kicillof resolvió aplicar una suba del 5% para los cuadros tarifarios de las líneas urbanas.
Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se actualizan de acuerdo con el último dato de inflación disponible (septiembre, que fue del 1,9%) más un 2% adicional. En el caso de la Provincia, a ese mecanismo se le suma una variable por el alza en el precio de los combustibles.
En todas las jurisdicciones, el sistema distingue entre quienes tienen la tarjeta SUBE registrada y quienes no la tienen. En el segundo caso, el boleto cuesta más.
Las 28 líneas que circulan por el distrito porteño presentan desde hoy los siguientes valores:
-De 0 a 3 kilómetros: $956,69
-De 3 a 6 kilómetros: $1.063,04
-De 6 a 12 kilómetros: $1.144,92
-De 12 a 27 kilómetros: $1.226,87
Quienes viajen sin la tarjeta SUBE registrada pagarán $1.520,64 por el boleto mínimo.
Las 28 líneas de colectivos que sólo recorren CABA son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
Las líneas que circulan por el distrito bonaerense tienen a partir de hoy las siguientes tarifas:
De 0 a 3 kilómetros: $1276,06
De 3 a 6 km: $1435,56
De 6 a 12 kilómetros: $1595,07
De 12 a 27 kilómetros: $1914,09.
Viajes de más de 27 kilómetros: $2250,34.
Sin SUBE registrada, el boleto mínimo llegará a 2.524,95 pesos.
En tanto, las líneas que dependen de la Nación no aplicarán aumentos y mantendrán este mes los siguientes valores para aquellos pasajeros con tarjeta SUBE registrada:
-De 0 a 3 kilómetros: $771,78
-De 3 a 6 kilómetros: $895,26
-De 6 a 12 kilómetros: $1.041,91
-De 12 a 27 kilómetros: $1.389,21