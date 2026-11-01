Aumentó el boleto de colectivo: las nuevas tarifas desde este domingo 1º de noviembre

El boleto de colectivo arrancó el undécimo mes del año con un nuevo incremento.

Cuánto cuesta viajar en colectivo en CABA

Las 28 líneas que circulan por el distrito porteño presentan desde hoy los siguientes valores:

-De 0 a 3 kilómetros: $956,69

-De 3 a 6 kilómetros: $1.063,04

-De 6 a 12 kilómetros: $1.144,92

-De 12 a 27 kilómetros: $1.226,87

Quienes viajen sin la tarjeta SUBE registrada pagarán $1.520,64 por el boleto mínimo.

Las 28 líneas de colectivos que sólo recorren CABA son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Cuánto cuesta viajar en colectivo en la Provincia

Las líneas que circulan por el distrito bonaerense tienen a partir de hoy las siguientes tarifas:

De 0 a 3 kilómetros: $1276,06

De 3 a 6 km: $1435,56

De 6 a 12 kilómetros: $1595,07

De 12 a 27 kilómetros: $1914,09.

Viajes de más de 27 kilómetros: $2250,34.

Sin SUBE registrada, el boleto mínimo llegará a 2.524,95 pesos.

Las líneas que dependen de la Nación continuarán sin aumentos en sus tarifas durante noviembre.

En tanto, las líneas que dependen de la Nación no aplicarán aumentos y mantendrán este mes los siguientes valores para aquellos pasajeros con tarjeta SUBE registrada:

-De 0 a 3 kilómetros: $771,78

-De 3 a 6 kilómetros: $895,26

-De 6 a 12 kilómetros: $1.041,91

-De 12 a 27 kilómetros: $1.389,21