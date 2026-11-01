Productores yerbateros advierten que la actividad atraviesa una crisis sin precedentes

La crisis también se refleja en los volúmenes de producción. La cosecha acumulada durante 2026 registra una caída interanual superior al 5%, mientras numerosos agricultores enfrentan deudas y algunos deben trasladarse temporalmente a países vecinos para conseguir ingresos.

Precios bajos y pagos demorados

Informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y estadísticas del sector indican que los costos de producción calculados por el INYM superan ampliamente los valores que reciben los productores en las chacras.

A esa diferencia se suman las dificultades para cobrar la materia prima. Según las denuncias del sector, los pagos que anteriormente se realizaban al contado ahora pueden extenderse hasta 120 días, mientras aumenta la cantidad de cheques rechazados.

El dirigente también cuestionó la distribución de los ingresos dentro de la cadena comercial. Según explicó, históricamente los productores recibían al menos el 9% del precio final del paquete de yerba mate, una participación que durante la presidencia de Carlos Menem había descendido hasta el 8%.

“En la peor época de la historia de la Argentina, aún así ganábamos más que hoy; en este momento estamos al 4 por ciento”, enfatizó Petterson.

Críticas a los grandes molinos

El titular de ACPYN sostuvo que los principales beneficiarios del actual esquema comercial son los grandes molinos y acopiadores, a los que acusó de concentrar el negocio y quedarse con diferencias económicas extraordinarias.

Según su diagnóstico, mientras los agricultores afrontan pérdidas crecientes, los sectores con mayor capacidad de compra y comercialización mantienen márgenes favorables.

La situación presenta además una contradicción para los productores: las exportaciones y el consumo interno muestran señales de crecimiento, pero esa mejora no se refleja en los ingresos que reciben por la materia prima.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, defienden la desregulación y destacan la reducción de los precios al consumidor y el aumento de las ventas externas como resultados del nuevo esquema de libre mercado.

Petterson también vinculó el comportamiento del consumo con el deterioro de los ingresos familiares y señaló que, en algunos hogares vulnerables, la yerba mate comenzó a utilizarse como sustituto ocasional de comidas para reducir la sensación de hambre.

En este escenario, las organizaciones rurales advierten que, si no se recuperan los precios pagados a los agricultores, podría profundizarse el abandono de las chacras y el deterioro económico de miles de familias.