Aumento a empleadas de casas particulares: así quedan los sueldos de febrero y marzo

Durante la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se acordó un aumento del 1,5% para febrero y el pago de un bono extraordinario de hasta $20.000, según la jornada y carga horaria semanal.

La reunión tuvo lugar en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, luego de que la convocatoria fuera oficializada a través de la Resolución 1/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Al margen del aumento, las partes se volverán a reunir en abril para negociar otro aumento para tratar el pago del 50% del viático en forma obligatoria.

Las escalas del aumento

Aumento del 1,5% en febrero y de 1,5% para marzo, aplicable sobre los salarios aún vigentes.

Bono extraordinario de hasta $20.000: se pagará según la carga horaria y tanto en febrero como en marzo será de $ 8.000 para quienes trabajen hasta 12 horas semanales.

Mientras que para una jornada semanal de entre 12 horas y 16 horas, será de hasta $ 11.500. Y de $ 20.000 para quienes superen las 16 horas semanales.

image

Cómo quedan los sueldos del sector en febrero

• Primera categoría (supervisor/a): $ 3.953,99 por hora y $ 493.250,51 mensual, con retiro. Y $ 4.317,86 por hora, y $ 547.807,65 el mes para aquellas "con cama adentro".

• Segunda categoría (personal para tareas específicas): $ 3.751,59 por hora y $ 459.265,69 mensual, con retiro. $ 4.100,04 por hora y $ 509.632,55 por mes, sin retiro.

• Categoría Tercera (Caseros/as – sin retiro): $ 3.546,66 por hora y por mes $ 448.433,64.

• Categoría Cuarta (Cuidado de personas): $ 3.952,85 por hora y $ 448.433,64 mensual, con retiro. Y $ 3.546,66 por hora y $ 498.106,74 por mes para las "con cama adentro".

• Categoría Quinta (Tareas generales): $ 3.546,66 por hora y $ 404.702,97 mensual, con retiro. Y $ 3.298,88 por hora $ 448.433,64 mensual, para los empleos "con cama adentro".

Cómo quedarán en marzo

• Primera categoría: $ 4.013,30 por hora y $ 500.649,26 mensual para las que cuentan con retiro, y de $ 4.382,63 por hora y de $ 556.024,76 por mes para las que salen una o dos veces a la semana.

• Segunda categoría: $ 3.807,87 por hora y $ 466.154,67 mensual, con retiro. Y $ 4.161,54 por hora y $ 517.277,03 por mes, sin retiro.

• Tercera categoría: $ 3.599,86 por hora y $ 455.160,14 mensual.

• Categoría Cuarta: $ 4.012,14 por hora y por mes $ 455.160,14, para las sin retiro. Y $ 3.599,86 por hora y $ 505.578,34 mensual, sin retiro.

• Quinta categoría: $ 3.599,86 por hora y $ 410.773,52 mensual, con retiro. Y $ 3.348,37 por hora y $ 455.160,14 mensual, sin retiro.