Más de un centenar de sindicatos presiona a la CGT por un paro de 36 horas

En este contexto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) , que forma parte de este frente, anunció la convocatoria a un paro de 36 horas con movilización para esta semana

Los principales dirigentes del FreSu son, Daniel Yofra, de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón; Abel Furlán, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); Rodolfo Aguiar, de ATE; los dirigentes de ambas CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy; y Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.

El jueves pasado, el día del paro general que lanzó la CGT, operó como presentación en sociedad del FreSu en una conferencia de prensa que realizaron en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, previo a movilizar.

image

Por ahora, el planteo contempla 24 horas de paro y otras 12 de movilización hacia puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires el mismo día en que el proyecto vuelva a discutirse en el Senado.

Mientras tanto, la mesa chica de la CGT se reunirá el miércoles próximo en la previa a las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana y con el interés puesto en la sesión del viernes en la que se tratará la reforma laboral.

El encuentro está en plena organización, con lugar y hora a definir, pero los dirigentes tienen en claro que, de aprobarse la reforma, tal y como se descuenta, buscarán hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor.

El proyecto de Reforma Laboral recibió media sanción en Diputados, aunque se eliminó el artículo 44, que modificaba el sistema de licencias por enfermedad y reducía entre un 25 y 50% el dinero que debía recibir el trabajador si no podía trabajar.

Luego de la revisión de Diputados, la iniciativa volverá al Senado y está previsto que se trate el próximo viernes 27 de febrero, donde se descuenta que será convertida en ley.