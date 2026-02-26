Conflicto en Georgalos: se reunirán el sindicato y los dueños de la empresa el viernes

"El viernes tendremos una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde plantearemos nuestras exigencias", adelantó Escalante a través de un comunicado del gremio.

El dirigente señaló que si bien la empresa informó que las suspensiones serían rotativas y por un lapso no mayor a dos semanas por trabajador, "hemos constatado que ha reiterado la suspensión en varios trabajadores, aplicándola en dos oportunidades sobre las mismas personas, lo que contradice el criterio de rotación informado y constituye un error que debe ser subsanado de manera inmediata".

En el marco del expediente en trámite, la Georgalos reconoció una caída del 29% en el volumen de producción y un 55% de capacidad ociosa en su planta de San Fernando, niveles similares a los de la pandemia.

Escalante señaló "entendemos el contexto de retracción del consumo y las dificultades que atraviesa la actividad", pero advirtió "nuestra responsabilidad indelegable es velar por los intereses de nuestras compañeras y compañeros garantizando el cumplimiento de la normativa laboral y cuidndolos puestos de trabajo".

El líder sindical fue contundente al recordar que "la legislación vigente establece que no pueden disponerse suspensiones sobre trabajadores con tutela sindical sin su consentimiento expreso, situación que debe ser estrictamente respetada".

Por su parte, fue contra el contexto macroeconómico: "El gobierno hace todo para bajar el tipo de cambio, favoreciendo las importaciones. ¿Quién puede competir con este dólar?", cuestionó, en relación con las dificultades que enfrenta esta empresa familiar con más de 80 años de historia. Esperamos que la audiencia del viernes defina un acuerdo.