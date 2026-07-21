Cristian Jerónimo, de la CGT: "Las leyes del Gobierno van contra la sociedad"

El dirigente explicó los porque no acompañan las iniciativas del oficialismo y negó que la postura de la central obrera sea "tibia".
El secretario general de la Confederación General del Trabajo CGT , Cristian Jerónimo, se refirió a la movilización convocada por la central obrera para mañana, y la del 7 de agosto, en oportunidad de celebrarse San Cayetano, conocido como "patrono del pan y del trabajo" cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y aseguró no respaldarán ninguno de los proyectos legislativos impulsados por el Gobierno.
“No me parece que la CGT sea tibia. A los 15 días de asumir este Gobierno hicimos el primer paro general y, desde entonces, llevamos cuatro paros generales, tres movilizaciones por la reforma laboral y más de catorce movilizaciones acompañadas por la CGT“, expresó Jerónimo en una entrevista con Radio Del Plata.
Consultado por el reciente decreto del Gobierno que eliminó el tope del 2% para las contribuciones patronales extraordinarias, Jerónimo consideró que la medida “lo que devuelve y retrotrae es la naturalidad de la negociación entre el sindicato y las empresas, que la política no tiene por qué interferir ni intervenir”.
Además, recordó que numerosos gremios recurrieron a la Justicia porque entendían que la reglamentación había sido elaborada con una intención perjudicial hacia las organizaciones sindicales.
El dirigente confirmó que la CGT sostendrá el plan de lucha previsto junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
“Hay un montón de cosas que están sucediendo en Argentina que tienen un impacto negativo en la vida diaria de los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo.
En ese sentido, advirtió sobre la pérdida de empleo y el cierre de empresas. “Seguimos viendo cómo se siguen cerrando empresas, se siguen perdiendo puestos de trabajo y la verdad es que nosotros rechazamos un modelo económico que solamente privilegia a los que más tienen”, continuó.
“Hoy el problema más grande que tienen la mayoría de las actividades es que no hay trabajo. Hay una recesión profunda y todos los días vemos cómo cierra una empresa”, sostuvo.
Sobre los proyectos legislativos del Gobierno, la respuesta fue categórica. “No, ninguna. Nosotros no acompañamos ninguna de las leyes que presenta el Gobierno porque van todas a contramano de lo que necesita la sociedad”, expresó.
Jerónimo cuestionó especialmente el tratamiento parlamentario de distintas iniciativas oficiales y sostuvo que muchas de ellas avanzan con rapidez en el Congreso. “Lamentablemente todas las leyes que pone este Gobierno arriba de la mesa son aprobadas en forma exprés.”
El dirigente sindical rechazó esa posibilidad y sostuvo que la medida perjudicaría especialmente a los sectores con menores ingresos. “Lo de la zona fría es una locura.”, compartió. Y profundizó: “Quieren sacar los subsidios cuando a la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, incluso a quienes tienen trabajo.”
Para Jerónimo, el esfuerzo económico no debería recaer sobre los trabajadores. “Me parece que necesitamos de políticos que tengan un grado de sensibilidad importante, que recuerden de dónde vienen.”