Cristian Jerónimo, de la CGT: "Las leyes del Gobierno van contra la sociedad"

El dirigente confirmó que la CGT sostendrá el plan de lucha previsto junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

“Hay un montón de cosas que están sucediendo en Argentina que tienen un impacto negativo en la vida diaria de los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió sobre la pérdida de empleo y el cierre de empresas. “Seguimos viendo cómo se siguen cerrando empresas, se siguen perdiendo puestos de trabajo y la verdad es que nosotros rechazamos un modelo económico que solamente privilegia a los que más tienen”, continuó.

“Hoy el problema más grande que tienen la mayoría de las actividades es que no hay trabajo. Hay una recesión profunda y todos los días vemos cómo cierra una empresa”, sostuvo.

Sobre los proyectos legislativos del Gobierno, la respuesta fue categórica. “No, ninguna. Nosotros no acompañamos ninguna de las leyes que presenta el Gobierno porque van todas a contramano de lo que necesita la sociedad”, expresó.

Jerónimo cuestionó especialmente el tratamiento parlamentario de distintas iniciativas oficiales y sostuvo que muchas de ellas avanzan con rapidez en el Congreso. “Lamentablemente todas las leyes que pone este Gobierno arriba de la mesa son aprobadas en forma exprés.”

El dirigente sindical rechazó esa posibilidad y sostuvo que la medida perjudicaría especialmente a los sectores con menores ingresos. “Lo de la zona fría es una locura.”, compartió. Y profundizó: “Quieren sacar los subsidios cuando a la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, incluso a quienes tienen trabajo.”

Para Jerónimo, el esfuerzo económico no debería recaer sobre los trabajadores. “Me parece que necesitamos de políticos que tengan un grado de sensibilidad importante, que recuerden de dónde vienen.”