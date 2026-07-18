La CGT anunció nuevas movilizaciones contra el Gobierno tras el Mundial

La Confederación General del Trabajo confirmó que volverá a las calles una vez finalizado el Mundial 2026. La central obrera realizará una marcha junto a los jubilados el 22 de julio y otra el 7 de agosto, en el Día de San Cayetano.
La Confederación General del Trabajo (CGT) definió un nuevo cronograma de protestas contra el gobierno de Javier Milei que comenzará una vez concluido el Mundial 2026. El plan de lucha incluye dos movilizaciones, acciones sectoriales y la posibilidad de convocar a un paro general en los próximos meses.
La primera marcha fue convocada para el miércoles 22 de julio, cuando la central obrera se sumará a la tradicional movilización de los jubilados que se realiza frente al Congreso.
La segunda protesta tendrá lugar el 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del Trabajo. En esa oportunidad, la CGT marchará junto a las dos Centrales de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), en una jornada que buscará expresar el rechazo a las políticas económicas del Gobierno.
Las medidas fueron acordadas durante una reunión realizada en la sede de la CGT, con la participación del triunvirato integrado por Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio), José Sola (Seguro) y Octavio Argüello (Camioneros), además de los referentes de las CTA Hugo Godoy y Roberto Baradel.
Durante el encuentro también resolvieron movilizarse cuando el Gobierno convoque nuevamente al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con el objetivo de reclamar una actualización de los ingresos frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
Asimismo, las organizaciones sindicales confirmaron que participarán de la Semana Social organizada por la Comisión Episcopal Argentina, que se desarrollará entre el 4 y el 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba, en el marco de la visita que el papa León XIV realizará al país en noviembre.
En cuanto a un eventual paro general, desde la CGT señalaron que la medida forma parte de la planificación del plan de lucha, aunque todavía no definieron una fecha para su realización. Antes de avanzar con esa decisión, la central prevé desarrollar una serie de protestas sectoriales, entre ellas asambleas, manifestaciones y distintas acciones de visibilización.
Además, los dirigentes sindicales trabajan en la organización de una gran marcha federal que reúna a diversos sectores de la oposición al Gobierno, con el propósito de ampliar el alcance de las protestas y fortalecer el frente sindical y social frente a las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei.
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