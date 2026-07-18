La CGT anunció nuevas movilizaciones contra el Gobierno tras el Mundial

Consejo del Salario Mínimo

Durante el encuentro también resolvieron movilizarse cuando el Gobierno convoque nuevamente al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con el objetivo de reclamar una actualización de los ingresos frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Asimismo, las organizaciones sindicales confirmaron que participarán de la Semana Social organizada por la Comisión Episcopal Argentina, que se desarrollará entre el 4 y el 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba, en el marco de la visita que el papa León XIV realizará al país en noviembre.

En cuanto a un eventual paro general, desde la CGT señalaron que la medida forma parte de la planificación del plan de lucha, aunque todavía no definieron una fecha para su realización. Antes de avanzar con esa decisión, la central prevé desarrollar una serie de protestas sectoriales, entre ellas asambleas, manifestaciones y distintas acciones de visibilización.

Además, los dirigentes sindicales trabajan en la organización de una gran marcha federal que reúna a diversos sectores de la oposición al Gobierno, con el propósito de ampliar el alcance de las protestas y fortalecer el frente sindical y social frente a las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei.