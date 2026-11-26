Sergio Palazzo, diputado nacional y titular de La Asociación Bancaria.

En los últimos años, La Bancaria es uno de los pocos gremios del país que ha logrado aumentos salariales por encima de la inflación y amplios beneficios para sus afiliados.

Al respaldo de los trabajadores, Palazzo suma el respeto de la patronal que lo considera un negociador "duro, honesto y razonable".

Paro nacional en el banco Santander

Las elecciones realizadas este miércoles en la Asociación Bancaria anunció se produjeron tras el anuncio de un paro nacional en el Banco Santander para los días 1 y 2 de diciembre. La medida se dispuso en rechazo a los despidos y cierres de sucursales que, según denunció el sindicato, continúa llevando adelante la entidad.