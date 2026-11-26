La lista que apoyó a Palazzo ganó en las 54 seccionales de todo el país que eligieron delegados para representar a los trabajadores bancarios por los próximos cuatro años.
El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, recibió un fuerte respaldo de los afiliados del gremio de todo el país al imponerse por amplia mayoría en las elecciones de Delegados Regionales realizadas este miércoles.
En efecto, la lista que apoya a Palazzo ganó en las 54 seccionales de todo el país que eligieron delegados para representar a los trabajadores bancarios.
Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, la listas alineadas con el gremialista y diputado nacional ganaron con porcentajes que, en promedio, superan el 55%.
Desde fines de 2009, Sergio Palazzo viene ganando por amplio margen todas las elecciones realizadas en la Asociación Bancaria.
En los últimos años, La Bancaria es uno de los pocos gremios del país que ha logrado aumentos salariales por encima de la inflación y amplios beneficios para sus afiliados.
Al respaldo de los trabajadores, Palazzo suma el respeto de la patronal que lo considera un negociador "duro, honesto y razonable".
Las elecciones realizadas este miércoles en la Asociación Bancaria anunció se produjeron tras el anuncio de un paro nacional en el Banco Santander para los días 1 y 2 de diciembre. La medida se dispuso en rechazo a los despidos y cierres de sucursales que, según denunció el sindicato, continúa llevando adelante la entidad.