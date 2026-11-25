Uno de los puntos centrales del reclamo está relacionado con los despidos y el cierre de sucursales. La Bancaria sostuvo que, durante una audiencia realizada el pasado 18 de noviembre en la Secretaría de Trabajo, se había solicitado a las partes mantener abiertos los canales de negociación y extremar los esfuerzos para alcanzar una solución. El sindicato aseguró que manifestó su voluntad de continuar dialogando, pero cuestionó que Santander haya mantenido su política de desvinculaciones y cierre de dependencias, entre ellas la sucursal de Villa Mackenna, en la provincia de Córdoba.

A esa situación, la organización gremial sumó denuncias por presuntos incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, la tercerización de servicios, el encuadramiento convencional y la imposición de objetivos comerciales que considera inalcanzables. Desde el sindicato plantearon que estas prácticas forman parte de un esquema de ajuste que recae sobre los empleados y afecta sus condiciones laborales.

Otro de los cuestionamientos apunta a la relación entre la entidad bancaria y la representación sindical. La Bancaria denunció una supuesta intromisión de Santander en el proceso electoral de la organización, con obstáculos para la participación de representantes de los trabajadores del banco. Según expresó el gremio, estas acciones constituyen una vulneración de la libertad sindical y de la autonomía de la organización.

Frente a ese escenario, el sindicato resolvió avanzar con el paro nacional durante las últimas tres horas de atención al público del lunes 1 y el martes 2 de diciembre. En el comunicado, la conducción gremial responsabilizó a las autoridades de Santander por la continuidad y eventual profundización del conflicto, así como por las consecuencias que puedan derivarse de las medidas anunciadas.

La organización también remarcó que la protesta busca defender los puestos de trabajo, los derechos establecidos en el convenio colectivo y el ejercicio de la libertad sindical. Bajo esa consigna, sostuvo que los trabajadores del banco no están solos y reclamó el cese de los ajustes, los cierres de sucursales y las prácticas que considera persecutorias contra la representación gremial.

“¡Basta de ajuste, basta de cierres de sucursales, basta de persecución gremial!”, concluye el comunicado del Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria, que lleva las firmas de Sergio Palazzo y del dirigente bancario tucumano Carlos Cisneros, entre otros integrantes de la conducción nacional.