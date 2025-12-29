Empleados de Comercio aprobó el balance 2024/25

Ante una multitud que colmó Parque Norte, Cavalieri destacó la participación de los empleados mercantiles, defendió el rol de los sindicatos, a la Obra Social OSECAC y anticipó que lucharán por defender todas las conquistas logradas.

Cavalieri también resaltó el trabajo de la Obra Social OSECAC y anticipó que el gremio seguirá luchando por preservar todas las conquistas logradas, reafirmando el compromiso con los trabajadores mercantiles.

Por último, el secretario General reafirmó el compromiso del sindicato con la defensa de los derechos laborales y aseguró que seguirán atentos a cualquier intento de retroceso, consolidando a Empleados de Comercio como un actor clave en la ciudad.