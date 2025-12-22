Se levantó el paro de los controladores aéreos: dictaron la conciliación obligatoria

Desde una perspectiva operativa, esto implica que el servicio esencial de navegación aérea operará sin interrupciones en todas las franjas horarias. Tanto los vuelos de cabotaje como los internacionales se desarrollarán según lo programado, eliminando la incertidumbre para miles de pasajeros en plena temporada alta y vísperas de las fiestas.

El conflicto entre ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación), el gremio que agrupa a los controladores de tránsito aéreo, y EANA es de índole salarial. Los trabajadores reclaman una recomposición de haberes acorde a la inflación, argumentando una pérdida del poder adquisitivo durante este año.

Ante la falta de acuerdo en las mesas de negociación paritarias, el sindicato decidió escalar el conflicto mediante lo que denominó "medidas legítimas de acción gremial".

controladores2.jpg Las medidas de fuerza realizadas por los controladores aéreos afectaron a miles de pasajeros.

Cómo fueron las protestas de los controladores aéreos

A diferencia de un paro total, los controladores aéreos decidieron aplicar interrupciones intermitentes. Durante estas franjas, se suspendían las autorizaciones de despegue, aunque siempre se garantizaron los aterrizajes y la atención de vuelos sanitarios o de emergencia por razones de seguridad operacional.

El plan de lucha diseñado por ATEPSA era escalonado y afectaba días críticos de diciembre. El cronograma que quedó sin efecto tras la conciliación obligatoria abarcaba desde el 17 hasta el 29 de diciembre, afectando distintos tipos de aviación (comercial, ejecutiva y general) en bloques horarios rotativos.

El dictado de la conciliación obligatoria retrotrae la situación al estado anterior al conflicto, lo que obliga al gremio (ATEPSA) a levantar todas las medidas de fuerza y prestar servicios normalmente y a la empresa (EANA), a abstenerse de tomar represalias y a sentarse a negociar. De esta manera se abre un período de 15 días hábiles de negociación forzosa bajo la supervisión de la Secretaría de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo salarial definitivo sin tomar a los pasajeros como rehenes del conflicto.

eanacomunicado El comunicado de AENA tras dictarse al conciliación obligatoria.

“Gracias las gestiones realizadas por el gobierno nacional se logró restablecer la previsibilidad y brindar tranquilidad a miles de argentinos, y a pasajeros de todo el mundo, que podrán viajar sin inconvenientes durante los últimos días del año”, señaló un comunicado de EANA.

"En este nuevo contexto en el que no se afectarán los vuelos, EANA continuará trabajando y apostando al diálogo para alcanzar una solución definitiva del conflicto. A partir del dictado de la conciliación obligatoria, las operaciones aéreas se desarrollan con total normalidad en los aeropuertos de toda la República Argentina”, agregó.