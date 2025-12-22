Reforma laboral: la CGT renovó sus críticas y amenazó con ir a la Justicia

En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente gremial consideró favorable que el Proyecto de Modernización Laboral se trate en febrero próximo, porque debatirlo "entre gallos y medianoche era un error y se tomó nota de ello".

La confirmación oficial de que la reforma laboral se tratará recién en febrero llegó el jueves pasado, pese a que el proyecto obtuvo dictamen en comisión. Desde el Gobierno explicaron la decisión en la necesidad de priorizar la aprobación del Presupuesto 2026 y de ganar tiempo para analizar las modificaciones propuestas por aliados y otros bloques.

Bullrich aseguró públicamente que los apoyos están garantizados y que la postergación responde a la voluntad de “receptar todos los cambios” sugeridos.

"Hubo un trabajo muy fuerte con gobernadores, senadores y senadoras para explicarle, desde la CGT, las consecuencias de la reforma laboral, que se la expresamos a (Patricia) Bullrich”, aseguró Sola.

Por otra parte, recordó que desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei dejaron de existir “más de 18.000 pymes” y planteó que, para abrir una pequeña o mediana empresa, “se te va el 40% en impuestos provinciales, nacionales y tasas”: “Es ahí donde hay que buscar la diferencia”.

Por su parte, Sola se posicionó en contra del Presidente al afirmar que “los trabajadores en negro tienen derechos, pero no los pueden ejercer” y subrayó que los cambios de reglas, que propone la reforma, entre un empleador y un trabajador “no van a generar empleo, sino que lo va a hacer un proyecto de inversión".

"Esta reforma tiene cosas que rozan la inconstitucionalidad y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra la pared de nuevo", advirtió.