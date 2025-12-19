Las elecciones del Sindicato de Gastronómicos ya tienen fecha

Los comicios habían sido suspendidos en septiembre y la votación se hará el 29 de diciembre en todas las seccionales del país.

Esta sentencia, firmada por Carlos Pose y Diana R. Cañal, beneficia al líder de la UTHGRA, Luis Barrionuevo, y desestima el pedido de nulidad presentado por la Lista Gris Naranja, del sector de Dante Camaño, el ex cuñado del histórico dirigente, al rechazar su pretensión de cuestionar la validez de los comicios.

El fallo revierte la sentencia de la misma sala, que había paralizado las elecciones a raíz de una medida cautelar presentada por Camaño, y titular de la Seccional Capital de la UTHGRA.

La suspensión de las elecciones había interrumpido un proceso marcado por una fuerte disputa en el sindicato, que cuenta con 350.000 afiliados a nivel nacional y cuya seccional porteña es la más numerosa del país.

Barrionuevo, al frente de la organización desde 1985, buscaba la reelección en un escenario sin competencia nacional, ya que sólo existían listas opositoras en tres de las 56 seccionales, excluyendo el territorio porteño.

image

Falleció el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, Rafael Mancuso

El secretario general de Luz y Fuerza, Rafael Mancuso, falleció este viernes y fue despedido en las redes sociales por el Consejo Directivo del sindicato.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Rafael Mancuso”, señaló el gremio en un comunicado.

Según informaron sus restos serán velados este sábado en el horario de 8 a 12 en el hall central de la sede central del gremio, en la calle Defensa 453 de la Capital Federal.